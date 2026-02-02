- Das regulierte E-Geld-Institut AllUnity hat angekündigt, einen auf den Schweizer Franken lautenden Stablecoin auf den Markt zu bringen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.
- Dieser soll mit dem Namen CHFAU vollständig MiCA-konform sein und zu 100 Prozent durch Schweizer Frankenreserven gedeckt werden. Der Marktstart ist derzeit für Februar 2026 geplant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der operativen Einsatzbereitschaft.
- AllUnity ist ein Joint Venture der Vermögensverwaltung DWS, des Handelshauses Flow Traders und der Digital Asset-Firma Galaxy. Die Initiative geht auf Gespräche mit institutionellen Marktteilnehmern zurück, die eine regulierte digitale Abbildung des Schweizer Frankens für Zahlungen, Abwicklung und Treasury-Anwendungen nachgefragt hatten.
- Der Stablecoin CHFAU soll als elektronischer Geldtoken gemäß der europäischen MiCA-Verordnung ausgegeben werden. Dadurch wäre eine rechtskonforme Nutzung in der gesamten Europäischen Union möglich. Nach Angaben von AllUnity wird der Stablecoin vollständig durch qualifizierte Reserven in Schweizer Franken gedeckt sein. Transparenz soll unter anderem durch regelmäßige Nachweise der Reserven und regulatorische Berichtspflichten gewährleistet werden.
- Technisch ist CHFAU für sofortige, rund um die Uhr verfügbare grenzüberschreitende Zahlungen konzipiert. Zudem soll er programmierbare Finanzanwendungen unterstützen und sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen. AllUnity positioniert CHFAU damit als Instrument für institutionelle Abwicklung, Liquiditätsmanagement und On Chain-Anwendungen.
- “Banken, Unternehmen und Firmenkunden fordern zunehmend stabiles, programmierbares Geld, das sich sofort, sicher und transparent transferieren lässt und gleichzeitig den bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen entspricht”, so Alexander Höptner, CEO von AllUnity.
- Und weiter: “Der Schweizer Franken-Stablecoin von AllUnity wurde entwickelt, um diese Nachfrage zu erfüllen und eine verlässliche Grundlage für institutionelle Abwicklung, Treasury-Operationen und On-Chain-Liquidität zu bieten.“
- Mit dem Schweizer Franken-Stablecoin erweitert AllUnity sein bestehendes Angebot, das bereits den Euro-basierten Stablecoin EURAU umfasst. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, ein digitales Geldsystem für mehrere Währungen aufzubauen, das dauerhaft verfügbar ist und auf einem klaren regulatorischen Rahmen basiert.
Empfohlenes Video
Deshalb wird 2026 ein "schwieriges Jahr für Bitcoin" – Bitcoin2Go
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+