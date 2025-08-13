App herunterladen
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

BitMine im Fokus Pantera Capital wettet 300 Millionen US-Dollar auf Krypto-Treasuries

Der Krypto-Vermögensverwalter Pantera Capital investiert eine Millionensumme in Krypto-Treasuries. Allen voran BitMine hat es dem Unternehmen angetan.

David Scheider
Ethereum-Kurs4,767.25 $2.02 %
Eine Ethereum-Münze ist zu sehen, die Krypto-Treasuries symbolisieren soll

Beitragsbild: Shutterstock

 Ethereum läuft Bitcoin derzeit den Rang ab
  • Der US-amerikanische Krypto-Investor Pantera Capital hat erstmals offengelegt, dass er mehr als 300 Millionen US-Dollar in Krypto-Treasury-Unternehmen investiert hat. Diese börsennotierten Firmen folgen dem Vorbild von Strategy (vormals MicroStrategy) und halten erhebliche Krypto-Reserven in ihrer Bilanz.
  • Die Begründung, wieso Pantera in Krypto-Treasuries investiert, ist simpel. In einem Blogbeitrag schreibt der VC: “Krypto-Treasury-Unternehmen können Erträge generieren, um den Nettoinventarwert pro Aktie zu steigern, was im Laufe der Zeit zu einem höheren Anteil an zugrunde liegenden Token führt als beim bloßen Halten von Spot-Positionen.”
  • Erst kürzlich hat Pantera Fonds aufgelegt, die in Krypto-Treasury-Unternehmen investieren. Aktuell wurden bereits über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt.
  • Panteras Treasury-Portfolio umfasst derzeit acht Coins: Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Toncoin, Hyperliquid, Sui und Ethena. Die Investments verteilen sich auf Unternehmen in den USA, Großbritannien und Israel, darunter BitMine Immersion, Twenty One Capital, DeFi Development Corp oder SharpLink Gaming.
  • Besonders hervorgehoben wird BitMine Immersion, das sich innerhalb kürzester Zeit als drittgrößte Krypto-Treasury weltweit etabliert hat – und als größte Ethereum-Treasury überhaupt. Wie BTC-ECHO am 12. August berichtet hat, will BitMine seine Investments jetzt deutlich ausbauen und peilt an, fünf Prozent der gesamten Ethereum-Umlaufmenge anzukaufen.
Liniendiagramm des Aktienkurses von BitNile Metaverse Technologies, Inc. mit einem starken Anstieg im Juli - ähnlich wie bei Ethereum - gefolgt von einem Rückgang und einer teilweisen Erholung; Volumenbalken siehe unten.
Der Aktienkurs von BitMine ist außergewöhnlich | Quelle: Tradingview
  • Seit dem Start seiner Ethereum-Treasury-Strategie hat BitMine den ETH-Bestand pro Aktie um rund 330 Prozent erhöht – schneller als MicroStrategys frühe Bitcoin-Akkumulation. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs von BitMine um 793 Prozent erhöht.
Quellen

