- Der US-amerikanische Krypto-Investor Pantera Capital hat erstmals offengelegt, dass er mehr als 300 Millionen US-Dollar in Krypto-Treasury-Unternehmen investiert hat. Diese börsennotierten Firmen folgen dem Vorbild von Strategy (vormals MicroStrategy) und halten erhebliche Krypto-Reserven in ihrer Bilanz.
- Die Begründung, wieso Pantera in Krypto-Treasuries investiert, ist simpel. In einem Blogbeitrag schreibt der VC: “Krypto-Treasury-Unternehmen können Erträge generieren, um den Nettoinventarwert pro Aktie zu steigern, was im Laufe der Zeit zu einem höheren Anteil an zugrunde liegenden Token führt als beim bloßen Halten von Spot-Positionen.”
- Erst kürzlich hat Pantera Fonds aufgelegt, die in Krypto-Treasury-Unternehmen investieren. Aktuell wurden bereits über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt.
- Panteras Treasury-Portfolio umfasst derzeit acht Coins: Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Toncoin, Hyperliquid, Sui und Ethena. Die Investments verteilen sich auf Unternehmen in den USA, Großbritannien und Israel, darunter BitMine Immersion, Twenty One Capital, DeFi Development Corp oder SharpLink Gaming.
- Besonders hervorgehoben wird BitMine Immersion, das sich innerhalb kürzester Zeit als drittgrößte Krypto-Treasury weltweit etabliert hat – und als größte Ethereum-Treasury überhaupt. Wie BTC-ECHO am 12. August berichtet hat, will BitMine seine Investments jetzt deutlich ausbauen und peilt an, fünf Prozent der gesamten Ethereum-Umlaufmenge anzukaufen.
- Seit dem Start seiner Ethereum-Treasury-Strategie hat BitMine den ETH-Bestand pro Aktie um rund 330 Prozent erhöht – schneller als MicroStrategys frühe Bitcoin-Akkumulation. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs von BitMine um 793 Prozent erhöht.
Empfohlenes Video
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?
Quellen
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer