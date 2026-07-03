App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
1,96 T
Hyperliquid-Kurs59,35 5.90%
Bitcoin-Kurs54.074,06 1.00%
Ethereum-Kurs1.511,67 4.73%
XRP-Kurs0,965922 2.00%
BNB-Kurs493,88 1.40%
Hyperliquid-Kurs59,35 5.90%
Solana-Kurs70,94 2.12%
TRON-Kurs0,280891 0.88%
Dogecoin-Kurs0,065739 2.45%
Cardano-Kurs0,146614 5.91%
Zcash-Kurs391,47 5.62%
Chainlink-Kurs6,83 2.68%
Pi Network-Kurs0,103405 1.65%
Spurensuche 

500 Bitcoin aus einem Drogenfall bewegen sich nach Jahren plötzlich wieder

Ein Millionenvermögen in Bitcoin beschäftigte die Ermittler über Jahre. Jetzt kommt erneut Bewegung in den außergewöhnlichen Fall.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Cannabis

Beitragsbild: Shutterstock

 | Werden die Ermittler auch die restlichen Bitcoin sicherstellen können?

Die irischen Behörden haben erneut Zugriff auf 500 Bitcoin erhalten, die mit dem verurteilten Drogendealer Clifton Collins in Verbindung stehen. Die Kryptowährungen galten über Jahre als verloren, nachdem Collins die privaten Schlüssel seiner Wallets nach eigenen Angaben nicht mehr finden konnte. Mit Unterstützung des Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität von Europol gelang es den Ermittlern nun, eine weitere Wallet zu öffnen.

Es handelt sich bereits um den dritten erfolgreichen Zugriff auf einen Teil des Bestands. Insgesamt konnten die Behörden damit inzwischen 1.500 Bitcoin sicherstellen. Die Wallets gehörten ursprünglich zu einem Bestand von 6.000 Bitcoin, den Collins zwischen 2011 und 2012 mit Erlösen aus dem Cannabishandel gekauft hatte. Ein Großteil der Bestände bleibt weiterhin unzugänglich.

Bitcoin-Bestand bleibt größtenteils verschlossen

Clifton Collins hatte die privaten Schlüssel seiner Wallets auf Papier ausgedruckt und in einem Angelrutenkoffer versteckt. Nach seiner Festnahme verschwanden die Unterlagen, weshalb die Bitcoin lange als dauerhaft verloren galten. Erst durch die Zusammenarbeit der irischen Ermittlungsbehörden mit Europol konnte nun schrittweise wieder auf einzelne Wallets zugegriffen werden.

Lest auch
Millionen auf Wanderschaft Bitcoin im Millionenwert bewegt – steckt ein Verkauf dahinter?

Wie die Behörden den Zugang zu den Wallets wiederherstellen konnten, wurde bislang nicht veröffentlicht. Europol spricht lediglich von umfangreicher technischer Unterstützung und speziellen Entschlüsselungsressourcen. Weitere Details halten die Ermittler vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen unter Verschluss.

Blockchain-Daten zeigen, dass die sichergestellten BTC anschließend auf regulierte Verwahrungslösungen übertragen wurden. Bereits die ersten beiden Wallets waren nach ihrer Sicherstellung auf diese Weise bewegt worden. Die übrigen 4.500 Bitcoin sind bislang weiterhin nicht zugänglich und gelten offiziell als gesperrt.

Der Fall zählt zu den bekanntesten Bitcoin-Geschichten der vergangenen Jahre. Er zeigt, dass verlorene Wallets in Ausnahmefällen doch noch zugänglich werden können

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Michael Saylor sitzt mit oranger Krawatte bei einer Konferenz
“Digital Credit Capital Framework”Strategiewechsel bei Strategy: Das sind die Folgen für MSTR, STRC und Bitcoin
Eine Bitcoin-Münze vor einer Deutschlandflagge
Krypto in DACHNeue Krypto-Studie: Warum Deutschland plötzlich so schlecht abschneidet
Eine Bitcoin-Münze vor einem grünen Chartdiagramm.
KursanalyseBitcoin-Analyse: Soweit könnte die Erholungsrallye jetzt gehen
MemeCore
1,56
40.17%
Worldcoin
0,367342
13.79%
Sky
0,052111
11.67%
Uniswap
2,80
10.72%
Cardano
0,146614
5.91%
Hyperliquid
59,35
5.90%
Zcash
391,47
5.62%
Flare
0,005967
5.50%
ADI
5,17
4.89%
Ethereum
1.511,67
4.73%
LAB
7,24
-8.87%
Morpho
1,73
-6.62%
Hedera
0,062473
-3.01%
World Liberty Financial
0,050221
-2.20%
Kaspa
0,027012
-1.46%
币安人生 (BinanceLife)
0,607841
-1.17%
Ondo
0,289060
-0.88%
Canton
0,121575
-0.71%
Shiba Inu
0,000004
-0.63%
Ethena
0,067930
-0.58%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren