- Der jüngste Abverkauf steckt dem Krypto-Space noch merklich in den Knochen. Kein Wunder, immerhin fiel Bitcoin zwischenzeitlich auf 60.000 US-Dollar. Negativmeldungen dominieren, aber es gab auch ein paar positive News.
- News Nr.1: Aktuell zeigen sich viele gestandene Bitcoin-Anleger panisch und verkaufen ihre Bestände. Ein großer Player hält aktuell dagegen: Binance. Die größte Krypto-Börse der Welt nutze den eigenen SAFU-Fund in den letzten Tagen, um dem Negativtrend etwas entgegenzusetzen. Laut Lookonchain kaufte der Fonds in den letzten Tagen insgesamt 6.230 Bitcoin für knapp 435 Millionen US-Dollar.
- News Nr. 2: Es gibt neue erschreckende Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Laut einer Befragung kündigten Arbeitgeber im Januar an, über 108.000 Stellen streichen zu wollen – ein Anstieg von 205 Prozent im Vergleich zum Vormonat und der höchste Wert seit der Bankenkrise 2009. Positiv ist an dieser Nachricht nur, dass es die US-Notenbank Fed ermutigen könnte, weiter Zinsen zu senken.
- News Nr. 3: Der Stablecoin-Riese Tether hat eine Milliarde neuer USDT gemintet. Das berichtet Lookonchain. Unklar ist noch, was genau mit den Geldern passieren wird. In der Vergangenheit nutze Tether die Mittel auch für Bitcoin-Käufe. Es könnte aber auch sein, dass die USDT zunächst in der eigenen Treasury verbleibt.
- News Nr. 4: Der Bitcoin-Spot ETF von BlackRock IBIT geriet ordentlich unter die Räder. Über 500 Millionen US-Dollar flossen in den letzten zwei Tagen aus dem Indexfonds. Dabei kam es laut Daten von SoSoValue zu einem neuen Rekord. Das gehandelte Volumen stieg auf über 10 Milliarden US-Dollar. In Kombination mit den Abflüssen sehen Marktbeobachter das als Signal, dass der Abverkauf unter Umständen einen Höhepunkt erreicht haben könnte.
- News Nr. 5: Nach dem Crash haben sich verschiedne DAT-Unternehmen zu Wort gemeldet und Bitcoin ihre Treue geschworen. Neben Michael Saylor hat auch Metaplanet-CEO Simon Gerovich versichert, er werde weiter Bitcoin akkumulieren. In der Folge schoss die Aktie des Unternehmens um 15 Prozent hoch.
