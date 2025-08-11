- Die DekaBank, Union Investment und die Handelsplattform 360X haben erstmals eine Siemens-Digitalanleihe im Volumen von mehreren Millionen Euro am regulierten Sekundärmarkt gehandelt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Die Transaktion des 300-Millionen-Euro-Bonds erfolgte über die BaFin-regulierte Plattform von 360X und wurde über das SWIAT-Netzwerk abgewickelt.
- Sie gilt als erster Sekundärmarkt-Deal dieser Art in Deutschland und als wichtiger Schritt für die breite Akzeptanz von DLT-basierten Finanzinstrumenten im institutionellen Bereich.
- Mit der Schaffung eines liquiden, regulierten Handelsumfelds schließen die Partner eine entscheidende Lücke zwischen innovativen digitalen Wertpapieren und den regulatorischen sowie operativen Anforderungen professioneller Investoren.
- “Die Skalierung digitaler Assets erfordert tiefe und liquide Sekundärmärkte. Dafür kooperieren wir mit regulierten Handelsplattformen wie 360X”, betont Thorben Lüthge, Head of Markets bei der DekaBank.
- Für 360X-CEO Carlo Kölzer ist der Abschluss ein Beleg für das Potenzial von Kooperationen zwischen etablierten Marktakteuren: “Wir bringen die Kapitalmärkte auf ein neues Niveau und sind stolz, diesen Meilenstein gemeinsam mit Siemens, Union Investment und der DekaBank erreicht zu haben.”
- Die Handelsplattform 360X ist Teil der Digitalstrategie der Deutschen Börse und bietet drei vollständig regulierte Marktplätze. Durch direkte Anbindung an die Infrastruktur der Deutschen Börse und flexible Settlement-Optionen, darunter klassische Zentralverwahrer und On-Chain-Lösungen, will 360X den Marktzugang für institutionelle Anleger deutlich vereinfachen.
