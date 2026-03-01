Wer Bitcoin mindestens drei Jahre hält, reduziert das Verlustrisiko auf ein Minimum. Kurzfristige Anleger tragen dagegen ein deutlich höheres Risiko.

Bitcoin: Diese 3-Jahres-Strategie macht Verluste fast unmöglich

Bitcoin: Diese 3-Jahres-Strategie macht Verluste fast unmöglich

Wer Bitcoin über mehrere Jahre hält, reduziert das Risiko von Verlusten erheblich. Das geht aus einer Analyse von Bitwise hervor, die André Dragosch, Head of Research bei Bitwise Europe, veröffentlicht hat.

Untersucht wurde die Kursentwicklung zwischen dem 17. Juli 2010 und dem 11. Februar 2026. Demnach sinkt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Investment im Minus zu liegen, bei einer Haltedauer von mindestens drei Jahren auf 0,7 Prozent.

Über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume hinweg endeten damit nahezu alle Einstiegszeitpunkte profitabel. Bei einer Haltedauer von fünf Jahren lag die Verlustwahrscheinlichkeit bei 0,2 Prozent, über zehn Jahre hinweg bei null Prozent.

Deutlich höher war das Risiko bei kürzeren Zeiträumen. Wer Bitcoin nur an einem Tag hielt, hatte eine Verlustwahrscheinlichkeit von 47,1 Prozent. Auf Wochensicht lag sie bei 44,7 Prozent, auf Monatssicht bei 43,2 Prozent. Selbst bei einer Haltedauer von einem Jahr betrug die Wahrscheinlichkeit, im Minus zu sein, noch 24,3 Prozent.

Auch die sogenannte Realized-Price-Kennzahl zeigt eine ähnliche Entwicklung. Bitcoin notiert derzeit rund 50 Prozent unter seinem Hoch aus dem Oktober 2025 bei etwa 65.000 US-Dollar. Gleichzeitig lag der realisierte Preis der Drei- bis Fünf-Jahres-Kohorte bei 34.780 US-Dollar.

Anleger, die in diesem Zeitraum gekauft und gehalten haben, befinden sich damit trotz der Korrektur rechnerisch rund 90 Prozent im Plus.

Du willst jetzt günstig einsteigen, um in Zukunft zu profitieren? Neukunden erhalten bei Coinbase aktuell sogar 30 € in BTC geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe auf der Plattform investieren.

Empfohlenes Video Wer drückt Bitcoin noch nach unten?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden