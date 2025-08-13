- Der Krypto-Gewinner des Tages heißt OKB. Der native Token der Krypto-Börse OKX explodiert förmlich. Auf Tagessicht notiert OKB sage und schreibe 134 Prozent im Plus. Damit notiert der Token zum Zeitpunkt des Schreibens bei 107 US-Dollar.
- Hintergrund des Kursanstiegs ist ein Update in den Tokenomics. Wie das Unternehmen bekanntgegeben hat, wird OKX einmalig rund 65 Millionen Token verbrennen. Das bringt die maximal mögliche Umlaufmenge auf 21 Millionen Stück.
- Das relevante Burn-Update soll am 15. August dieses Jahres vollzogen werden, heißt es in dem Blogbeitrag. Laut lookonchain sind die betreffenden Token bereits auf die Burn-Adresse überwiesen worden.
- “OKX hat in der letzten Stunde 65,26 Millionen OKB (7,29 Milliarden US-Dollar) in die Wallet für den Rückkauf und den Burn überwiesen. Die Gesamtmenge ist nun auf 21 Millionen Token (2,25 Milliarden US-Dollar) festgelegt.”
