Rocket Pool: Liquid Staking Anbieter ist heutiger Top Performer

23. Januar 2023:

Der Kurs von Axie Infinity (AXS) legt in den letzten 24 Handelsstunden deutlich an Wert zu. Aktuell notiert der Kurs des Play-to-Earn Projekts rund 13 Prozent höher. In den letzten zwei Handelstagen stieg der AXS-Kurs zwischenzeitlich sogar um 56 Prozent auf 13,94 US-Dollar gen Norden. Hier findet sich der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (EMA200). Da am heutigen Montag (23. Jan) jedoch eine große Menge an AXS-Coins an Staking-Rewards unlocked werden und damit 4,89 Millionen AXS, rund 1,8 Prozent der gesamten Tokenanzahl, potenziell auf den Markt geworfen werden könnten, dürfte das heutige Tageshoch kurzfristig die Spitze des Eisbergs gewesen sein.