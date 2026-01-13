In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Zcash (ZEC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Zcash unter 400 US-Dollar: Wie tief wird der ZEC-Kurs noch fallen?

Zcash unter 400 US-Dollar: Wie tief wird der ZEC-Kurs noch fallen?

Im Tageschart von Zcash ist zuletzt eine deutliche Trendveränderung zu beobachten. Der Kurs hat die diagonale Aufwärts Supportlinie nach unten durchbrochen und ist anschließend zügig bis zur grünen horizontalen Supportzone bei 37,2 US-Dollar zurückgefallen, wo zunächst eine Stabilisierung eingesetzt hat. Diese Bewegung markiert einen klaren Bruch der zuvor intakten Aufwärtsstruktur und lenkt den Fokus auf die Qualität der aktuellen Unterstützungszone.

Der abrupte Abverkauf nach der zuvor sehr dynamischen Aufwärtsbewegung ist in erster Linie nachrichtengetrieben. Ein Teammitglied hat das Projekt verlassen, was kurzfristig erheblichen Verkaufsdruck ausgelöst hat. Solche News Events führen häufig zu überzogenen Marktreaktionen, die technisch nicht immer vollständig gerechtfertigt sind, jedoch kurzfristig starke Impulse erzeugen.

Auf dem Weg nach unten hat der Kurs zudem den EMA 50 im Tageschart verloren. Dieses Niveau stellt nun bei einem möglichen Rücklauf nach oben eine zentrale Widerstandszone dar. Sollte Zcash an dieser Stelle erneut abgewiesen werden, würde dies den bestehenden Abwärtstrend bestätigen und das Risiko einer weiteren Beschleunigung nach unten erhöhen.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert aktuell knapp unter der 50 Punkte Marke und signalisiert damit eine neutrale bis leicht bearish geprägte Marktstruktur. Gleichzeitig zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das negative Momentum zunehmend an Stärke verliert. Diese Entwicklung kann als frühes Anzeichen dafür gewertet werden, dass der Verkaufsdruck allmählich nachlässt und sich eine Bodenbildungsphase vorbereitet.

Sofern Bitcoin seine aktuelle Stärke beibehält, besteht eine realistische Chance, dass sich Zcash relativ zügig stabilisiert und ein Großteil der jüngsten Abwärtsbewegung im Nachhinein als News-getriebene Überreaktion eingeordnet wird.

ZEC-Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart mit Fokus auf kurzfristigen Schwächesignalen

Im 4 Stunden Chart zeigt sich ein ähnliches Grundmuster wie im Tageschart, allerdings mit zunehmenden kurzfristigen Schwächesignalen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) verliert sukzessive an positivem Momentum, was auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hindeutet. Parallel dazu gelingt es dem RSI (Relative Strength Index) weiterhin nicht, sich nachhaltig über der 50 Punkte Marke zu etablieren, ein klassisches Zeichen für eine fragile Marktstruktur.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Sollte der RSI in den kommenden Stunden auch seine Durchschnittslinie nach unten durchbrechen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass der Kurs die der EMA 800 im 4 Stunden Chart anlaufen wird. Diese fungiert als nächste relevante dynamische Unterstützungszone und dürfte im Fall eines Tests über die kurzfristige Marktstimmung entscheiden.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt aktuell keine signifikanten gehebelten Positionen weder oberhalb noch unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Dieses neutrale Liquiditätsprofil spricht für eine ausgeglichene Positionierung des Marktes und deutet darauf hin, dass kurzfristige Bewegungen derzeit weniger durch Liquidationsketten, sondern vielmehr durch Spot Flow und die übergeordnete Marktstruktur bestimmt werden.

Übergeordnet bleibt entscheidend, dass der Kurs den Widerstandsbereich an der roten Linie zurückerobert. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau würde die aktuelle Schwächephase beenden und die technische Struktur wieder klar in Richtung bullish drehen.

ZEC 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?