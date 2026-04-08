Die Entspannung im USA-Iran-Konflikt sorgt für Bewegung am Krypto-Markt. Zcash gehört zu den größten Gewinnern.

Nach der jüngsten Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeigt sich der Krypto-Markt deutlich erholt. Besonders stark fällt die Bewegung bei Zcash aus. Die Privacy-Kryptowährung gehört zu den größten Gewinnern und reagiert damit überdurchschnittlich auf die verbesserte Stimmung an den Märkten.

Der Kurs von Zcash legte in kurzer Zeit um rund 22,2 Prozent zu und stieg auf etwa 330 US-Dollar. Damit rückt der Coin wieder stärker in den Fokus von Anlegern. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass insbesondere risikoreichere Assets in Phasen geopolitischer Entspannung verstärkt gefragt sind und kurzfristig überdurchschnittlich profitieren können.

Zcash Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Zcash-Kurs in einer Range zwischen 312,66 USD (Tief) und 330,96 USD (Hoch) basierend auf den letzten 3 Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 328,08 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags von 265,49 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5.460.575.623 USD.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 (277,18 USD) und zeigt eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs seit Anfang April. Nahe Unterstützungen sind 272,96 USD (letzter Konsolidierungsbereich) und das Fibonacci-Level bei 254,90 USD, Widerstände bei 330,96 USD und anschließend 350,00 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullisch.

Zcash Momentum-Check

Der RSI liegt bei etwa 76,2 und signalisiert überkaufte Konditionen. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, was kurzfristig weiteres Momentum nach oben unterstützt.

ZEC Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 115,33 USD (Oberband 325,35 USD / Unterband 210,02 USD), was auf erhöhte Schwankungsbereitschaft hinweist. Marktphase: impulsiver Ausbruch mit erhöhtem Risiko für schnelle Rücksetzer.

Kurzfristige ZEC Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 8. April 2026 ist bullisch, jedoch mit erhöhtem Volatilitätsrisiko. Wichtige Unterstützungen liegen bei 272,96 USD und 254,90 USD, Widerstände bei 330,96 USD und 350,00 USD. Ein überzeugender Ausbruch über 331,00 USD könnte eine Fortsetzung Richtung 350,00–380,00 USD auslösen. Bricht der Kurs unter 272,00 USD, wäre ein Rücklauf zum Fibonacci-Level bei ~254,90 USD wahrscheinlich.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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