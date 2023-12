Decentralized Finance, kurz: DeFi, steht vor allem für Rendite. Mit den vergleichsweise einfachen Spielarten Lending, Borrowing und Liquidity Mining hat man schon alle Hände voll zu tun. Doch wenn man sie untereinander kombiniert, versucht man die optimale Rendite herauszuholen. Das Konzept heißt Yield Farming.

Yield Farming baut auf Liquidity Mining auf

Das Grundprinzip hinter fast allen DeFi-Anwendungen ist es, sein bereits bestehendes Kapital für sich arbeiten zu lassen. Es geht also weit über typisches Krypto-Hodln hinaus. In einem ersten Schritt zahlt man seine Kryptowährungen zum Beispiel in Liquidity Pools ein, um Renditen zu generieren. Im Gegenzug erhält man Erträge in Form von zusätzlichen Kryptowährungen. Diese DeFi-Spielart nennt sich “Liquidity Mining”. Man unterstützt dezentrale Handelsplattformen (Decentralized Exchange, DEX) bei ihrem Betrieb und wird dafür entlohnt. Doch wer seine Erträge optimieren will, fängt hier erst an.

Nach dem Liquidity Mining ist vor dem Yield Farming

Die Erträge aus dem Liquiditiy Mining kann der gewiefte DeFi-Enthusiast nun einsetzen, um daraus weiteres Kapital zu schlagen. Er kann es etwa auf einer Lending-Plattform anderen Nutzern zur Verfügung stellen, um damit weiteres passives Einkommen zu generieren.

Beim Yield Farming handelt es sich letztlich um die DeFi-Königsklasse. Wer sie bis ins letzte Detail beherrscht und seinen Alltag der Rendite widmet, kann damit sogar seinen Lebensunterhalt bestreiten, allerdings nur, wenn er oder sie auch genau weiß, was er da tut. Schließlich gilt es von der passenden Wallet, hin zu den richtigen Kryptowährungen über die passenden dezentralen Börsen und das perfekte Timing sehr viele Dinge zu beachten.

