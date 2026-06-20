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XRP-Kurs: Warum Trader auf diese Zone achten

Bei XRP passiert aktuell etwas, das in früheren Marktphasen häufig vor größeren Kursbewegungen zu beobachten war. Die aktuellen Daten zeigen deutlich, warum viele Trader bestimmte Bereiche nun im Blick behalten.

Louis Blümlein
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Eine XRP-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bekommt der XRP-Kurs Auftrieb?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich viele Anleger bei XRP aktuell weiterhin zurückhalten
  • Welche Signale die Orderflow-Daten und die Liquidität aktuell senden
  • Warum die aktuelle Marktphase sowohl Risiken als auch Chancen für eine spätere Gegenbewegung bietet

Der XRP-Kurs befindet sich aktuell in einer schwierigen Marktphase. Zwar konnte in den vergangenen Tagen eine erste Stabilisierung erreicht werden, eine nachhaltige Erholung bleibt bislang jedoch aus. Viele Marktteilnehmer blicken weiterhin skeptisch auf den Markt und halten sich mit neuen Positionierungen zurück. Diese Zurückhaltung könnte jedoch auch Chancen bieten, da sich in solchen Phasen häufig die Grundlage für spätere Gegenbewegungen bildet. Anleger sollten deshalb einige wichtige Kurszonen besonders im Blick behalten.

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