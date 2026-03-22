Der XRP-Kurs wächst aktuell vor allem durch Privatanleger. Institutionelle Investoren bleiben zurückhaltend. Wie lange kann diese Dynamik tragen?

XRP-Kurs stemmt sich gegen Trend: Retail-Nachfrage setzt eigenen Impuls

XRP-Kurs stemmt sich gegen Trend: Retail-Nachfrage setzt eigenen Impuls

Der XRP-Kurs verzeichnet aktuell ein deutliches Wachstum der Onchain-Aktivität, das laut einem Bericht von 10x Research maßgeblich auf eine starke Nachfrage von Privatanlegern zurückzuführen ist. Der Ripple Coin entwickelt sich damit anders als viele große Kryptowährungen, bei denen institutionelles Kapital die zentrale Rolle spielt. Im Fall von XRP zeigt sich stattdessen eine klare Dominanz der Retail-Seite.

Die Analyse hebt hervor, dass sowohl die Kursentwicklung als auch die Nutzung des Netzwerks maßgeblich durch diese Nachfrage gestützt werden.

Institutionelle Investoren bleiben dem Token gegenüber jedoch vorsichtig positioniert, was zu einer sichtbaren Trennung der Kapitalströme führt. Ein Blick auf aktuelle ETF-Daten bestätigt dieses Bild. Große Teile institutionellen Kapitals fließen in andere Layer-1-Netzwerke wie Bitcoin oder Ethereum.

Welche Auswirkungen diese Konstellation auf den XRP-Kurs haben könnte, wird sich zeigen. Eine detaillierte Einordnung folgt in der technischen Analyse.

XRP-Kurs: Das bewegt den Ripple Coin

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 1,4263 und 1,3855 USD (letzte 4 Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,3995 USD und damit unter dem Schlusskurs des Vortags (1,4381 USD), was einem kurzfristigen Rückgang entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei etwa 85.519.331.651 USD. Das zeigt: kurzfristig Druck auf den Preis im Kontext eines weiterhin bedeutenden Coin-Werts im Krypto-Marktjahr.

Der XRP-Kurs sinkt leicht I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (1,4321350199595466 USD) und bildet jüngst eine Abfolge niedrigerer Hochs und tieferer Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Naheliegende Unterstützungen sind bei 1,3855 USD und rund 1,3330 USD (Fibonacci-Start), Widerstände bei EMA-20 ~1,4321 USD und dem kurzfristigen Hoch 1,4263 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Markt in Konsolidierung

Der RSI (14) liegt bei etwa 24,7 und signalisiert kurzfristige Überverkauftheit. Das Histogramm deutet auf anhaltende negative Beschleunigung des Abwärtsdrucks hin, was eine technische Stabilisierung vorerst erschwert.

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Die Bollinger-Bänder-Breite liegt aktuell bei rund 0,07649 USD (Upper 1,4725152663741015 / Lower 1,3960247336258966 USD), was auf moderate, aber spürbare Schwankungen hindeutet. Marktphase: Konsolidierung mit erhöhter Unsicherheit, solange Kurs unter EMA-20 notiert.

XRP-Prognose: So entwickelt sich der Kurs jetzt

Die kurzfristige Prognose für XRP am 22.03.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen: 1,3855 USD (aktuelles Tief) und 1,3330 USD (Fibonacci-Start), zentrale Widerstände: EMA-20 bei ~1,4321 USD und kurzfristig 1,4263–1,4475 USD.

Der XRP-Kurs verhält sich neutral I Quelle: BTC-ECHO

Ein stabiler Ausbruch über 1,4321 USD mit Volumen würde das bärische Szenario abschwächen; ein nachhaltiger Bruch unter 1,3855 USD würde kurzfristig deutlichere Abgaben auslösen. Für Dich: Beobachte RSI-Entwicklung und EMA-20-Respekt als Entscheidungsfaktoren für Positionierungen.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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