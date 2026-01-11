XRP ETFs verzeichnen trotz Abverkäufen bei Bitcoin und Ether Rekordzuflüsse und Handelsvolumen. Was das für XRP bedeutet – jetzt in der Analyse.

Während Bitcoin und Ether ETFs in der ersten Handelswoche 2026 deutliche Abflüsse verzeichneten, stemmte sich XRP erfolgreich gegen den Trend: XRP ETFs verbuchten Nettozuflüsse von 38,1 Millionen US-Dollar und erreichten mit 219 Millionen US-Dollar ihr bisher höchstes wöchentliches Handelsvolumen.

Damit bauen sie ihre positive Serie seit dem Marktstart weiter aus. Anleger scheinen trotz der allgemeinen Marktschwäche gezielt Kapital in XRP umzuschichten – ein möglicher Vertrauensbeweis in die mittelfristige Relevanz des Assets. Das gestiegene Handelsvolumen unterstreicht zudem das zunehmende institutionelle Interesse. Was das für den Kurs von XRP bedeutet, erfahrt ihr in der Kursanalyse.

XRP-Struktur und Kursentwicklung

In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 2,1106 USD (High) und 2,0825 USD (Low) auf 4‑Stunden-Basis. Aktuell notiert der XRP‑Preis bei 2,0939 USD und liegt damit marginal über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (2,0930 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 126.852.000.000 USD und gibt Anlegern Kontext zur aktuellen Wert‑Bewertung.

XRP baut ab

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 (2,1138 USD) und zeigt seit dem Januar‑Peak eine Abfolge tendenziell niedrigerer Hochs und tieferer Tiefs. Kurzfristige Unterstützung findet sich am Bollinger‑Unterband bei 2,0735 USD und am letzten Swing‑Low bei 2,0830 USD; Widerstände liegen beim EMA‑20 (2,1138 USD) sowie bei 2,1652 USD (frühere Tageshochs). Solange der Preis unter dem EMA‑20 verharrt, bleibt die Marktlage kurzfristig neutral bis leicht bärisch.

Momentum‑Check XRP

Der RSI (14) liegt bei 34,62 und signalisiert schwaches Momentum nahe der überverkauften Zone. Die Entwicklung der letzten Kerzen zeigt, dass das Histogramm eine Abschwächung des Abwärtsdrucks andeutet, was auf erste Stabilisierungssignale hinweist.

XRP-Risiko und Volatilität

Die Bollinger‑Bänderweite beträgt aktuell rund 0,0637 USD, was im Verhältnis zum Kurs eine vergleichsweise enge Bandbreite darstellt. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit fallender Volatilität, solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt.

Kurzfristige Prognose XRP – Fazit

Die kurzfristige Prognose für XRP am 11.01.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unmittelbare Unterstützungen liegen bei 2,0735 USD (Bollinger-Unterband) und 2,0830 USD, unmittelbare Widerstände bei 2,1138 USD (EMA‑20) und 2,1652 USD.

So könnte sich XRP entwickeln

Ein bestätigter Ausbruch über 2,1138 USD mit Volumenzunahme und RSI‑Anstieg würde Platz bis 2,28 USD öffnen; ein Bruch unter 2,0735 USD würde hingegen eine Beschleunigung Richtung rund 2,00 USD auslösen. Anleger sollten ihr Risiko durch klare Stop‑Level und Positionsgrößen steuern.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

