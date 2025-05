Im Tageschart verteidigt XRP weiterhin die grüne Unterstützungszone, obwohl der 50er EMA (Exponential Moving Average) nach wie vor als dynamischer Widerstand fungiert. Solange diese Zone gehalten wird, bleibt eine kurzfristige Stabilisierung technisch möglich.

Sollte jedoch der Supportbereich zusammen mit dem 200er EMA nach unten durchbrochen werden, entsteht Raum für eine potenziell tiefere Korrektur – in Richtung der blau markierten Linie nahe der psychologisch wichtigen 2-US-Dollar-Marke. In diesem Bereich zeigt der VPVR (Volume Profile Visible Range), dass dort überdurchschnittlich viel Handelsvolumen stattgefunden hat, was auf eine hohe Marktaktivität hindeutet. Die Heatmap (unten mittig im nachfolgenden Chart) unterstreicht dies zusätzlich: Eine signifikante Liquiditätsanhäufung in dieser Zone könnte gezielte „Liquidity Grabs“ begünstigen.

Ein nachhaltiger Bruch über die 50er EMA hingegen wäre ein klar bullish zu interpretierendes Signal. Dies könnte den Weg in Richtung des nächsten markanten Widerstandsniveaus bei etwa 2,70 US-Dollar ebnen – vorausgesetzt, unterstützende makroökonomische Faktoren oder On-Chain-Daten liefern die nötigen Impulse.

Besonders die für heute erwarteten US-Daten zur Zinspolitik könnten entscheidend für die kurzfristige Marktrichtung werden. Eine erhöhte Volatilität ist wahrscheinlich – entsprechend relevant bleibt ein klar strukturierter Blick auf die technischen Schlüsselmarken.

XRP Tageschart & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: XRP testet die Tiefen – bildet sich ein W-Pattern?

Im 4-Stunden-Chart bleibt das kurzfristige Bild für XRP technisch angeschlagen. Der Kurs handelt unterhalb des 50er, 200er und 800er EMA – eine Konstellation, die typischerweise den Druck der Verkäuferseite widerspiegelt. Ein Rücksetzer in Richtung der 2-US-Dollar-Zone erscheint in diesem Kontext nicht ungewöhnlich, insbesondere angesichts der darunter liegenden Liquiditätscluster.

In dieser Preisspanne wäre die Ausbildung eines W-Patterns denkbar – einer klassischen Bodenbildungsformation, die bei erfolgreichem Ausbruch über den Zwischenhochpunkt einen technischen Umschwung einleiten könnte. Gelingt dieser Ausbruch, wäre auch eine Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte realistisch, was die Struktur in Richtung bullish kippen würde.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) liefert erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Die Signallinie nähert sich der MACD-Linie an und könnte bald eine bullish Kreuzung vollziehen. Auch der RSI (Relative Strength Index) zeigt mit einem Stand unterhalb von 50 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial an – ohne dabei aktuell überkauft zu sein.

Trotz technischer Erholungstendenzen bleibt der Gesamtmarkt von makroökonomischen Unsicherheiten geprägt. Sollte Bitcoin Stärke zeigen, könnte XRP kurzfristig davon profitieren. Dennoch ist angesichts der heute erwarteten wirtschaftlichen Impulse mit erhöhten Schwankungen zu rechnen – was präzises Risiko-Management und flexible Strategien umso wichtiger macht.

Bitcoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.