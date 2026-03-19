OpenAI-Chef Sam Altman setzt auf KI-Agenten, doch Stripe kontert. WLD fällt um 13 Prozent. Wer dominiert die Agent-Economy wirklich?

OpenAI-Gründer Sam Altmans Krypto-Projekt Worldcoin rückt im Zuge des KI-Agenten-Hypes in den Fokus. Dank einer Kooperation mit Coinbase können verifizierte Inhaber einer World-ID ihre Identität kryptografisch an KI-Agenten delegieren und damit legitime autonome Zahlungen ermöglichen, die vom x402-Protokoll getragen werden.

Das Projekt knüpft seinen künftigen Erfolg damit an die vielerorts prognostizierte Adoption von Coinbases Zahlungsprotokoll. Sollte dieses tatsächlich zum Standard der Agent-Economy werden, wäre eine World-ID Voraussetzung – was eine stetige Nachfrage nach WLD-Token bedeuten könnte.

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Das Problem: Konkurrent Stripe präsentierte gestern eine Hochleistungsblockchain samt neuem Standard (MPP), der dasselbe Ziel schneller und günstiger anstrebt. Möglicherweise auch ein Grund, warum der WLD-Token heute überproportional abgestraft wird: Auf Tagessicht steht ein Minus von rund 13 Prozent. Ist das ein technischer Rücksetzer oder kauft der Markt dem Projekt die KI-Vision schlicht nicht ab?

WLD-Analyse und Prognose

In den letzten 12 bis 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen dem Hoch von 0,3693 US-Dollar und dem Tief von 0,3415 US-Dollar (letzte 3–6 Kerzen). Auf Tagesbasis liegt der Schlusskurs bei 0,3429 US-Dollar und damit deutlich tiefer als am Vortag (0,3618 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund eine Milliarde US-Dollar.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA‑20 (0,37115 US-Dollar) und bildet eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was die kurzfristige Abwärtsstruktur bestätigt. Unmittelbare Unterstützung liegt beim jüngsten Tief 0,3415 US-Dollar, erster Widerstand bei 0,3618 US-Dollar; darüber folgt der EMA‑20 bei 0,37115 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bärisch.

Der berechnete RSI (14) liegt bei ca. 20,6 und signalisiert einen stark überverkauften Zustand. Das Histogramm zeigt abnehmende negative Beschleunigung, der Abwärtsdruck verliert zuletzt leicht an Momentum.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt ca. 0,06848 US-Dollar und ist im Verhältnis zum Kurs erhöht; der Preis handelt derzeit unter dem unteren Band. Marktphase: kurzfristiger Ausverkauf mit erhöhter Volatilität und entsprechend hohem Risiko.

Kurzfristige Prognose und Fazit WLD

Die kurzfristige Prognose bleibt bärisch mit erhöhtem Risiko, aber Chancen auf eine technische Gegenbewegung bestehen bei Stabilisierung. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,3415 US-Dollar (tief) und anschließend bei rund 0,33 US-Dollar; Widerstände bei 0,3618 USD und dem EMA‑20 bei 0,37115 US-Dollar. Ein stabiler Ausbruch über 0,37115 US-Dollar (EMA‑20) würde das kurzfristige Risiko merklich reduzieren und Raum bis 0,41503 US-Dollar (Bollinger Oberband) eröffnen. Ein Bruch unter 0,3415 US-Dollar würde die Abwärtsdynamik verstärken und tiefere Zielzonen wahrscheinlich machen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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