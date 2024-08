So profitieren Unternehmen von Blockchain und KI

So profitieren Unternehmen von Blockchain und KI

In diesem Artikel erfährst du: Welche Chancen sich für kleine und mittlere Unternehmen durch KI ergeben

Welche Vorteile sich dabei durch die Blockchain-Technologie ergeben

Welche praktischen Synergien KI und Blockchain schaffen können

Wie wichtig KI für künftige Blockchain-Anwendungen ist

In vielen Unternehmen schlummern wahre Schätze: Unmengen roher Daten. Für die Schlüsseltechnologie KI werden die immer wichtiger – und dadurch auch: wertvoller. Geld, das insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen zugutekommen könnte. So das Plädoyer eines von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Berichts, der fruchtbare Schnittstellen zwischen Blockchain und KI für die Wirtschaft aufzeigt.

Was das für Synergien sind, darüber sprach BTC-ECHO mit den Autoren Tom Haverland, Referent für Blockchain und Projektleiter am Hanseatic Blockchain Institute, und Lukas Beckenbauer, Doktorand an der Technischen Universität München.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden