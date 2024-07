Im US-Wahlkampf richtet Donald Trump das Wort an Mining-Unternehmen: Der ehemalige Präsident will die Bitcoin-Industrie unterstützen.

Mit über 35 Prozent stellen US-amerikanische Mining-Unternehmen das Gros der Rechenleistung im Bitcoin-Ökosystem. Dieser Zustand ist einem Mining-Verbot in China geschuldet, wodurch ein Großteil der chinesischen Mining-Aktivitäten in die Vereinigten Staaten umsiedelte. Im März 2023 sah sich die Industrie abermals mit einer staatlichen Restriktion durch die Biden-Administration konfrontiert, steht aktuell aber in einer deutlich besseren Ausgangsposition.

Grund dafür ist das politische Erstarken der Republikaner, allen voran Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Bidens Politik gegenüber BTC helfe demnach nur China, Russland und der “radikalen Linken”.

Außerdem drückte der Ex-Präsident seine Wertschätzung für die Rolle der Bitcoin-Miner bei der Stabilisierung des US-amerikanischen Energienetzes aus. Der 78-Jährige setzt sogar noch einen darauf: “Wir wollen, dass sämtliche der verbleibenden Bitcoin in den USA geschürft werden. Das wird uns helfen, unsere Energiedominanz zu sichern.”

Trumps Einstellung gegenüber Bitcoin führte mitunter dazu, dass die Aktien vieler Mining-Unternehmen profitierten. Warum die BTC-Schürfer dennoch vor finanziellen Hürden stehen, haben wir im neuen BTC-ECHO Bitcoin Report erklärt.

Mining-Experte: “Trump wäre eine extreme Bereicherung für Mining-Sektor”

“Auch wenn es unrealistisch ist, finde ich es schön, dass Trump der Mining-Industrie offen gegenüber steht. Man mag von ihm halten, was man will, aber für die Krypto-Szene wäre er eine extreme Bereicherung, vor allem auch für den Mining-Sektor”, teilt uns Frederik Dürr, Geschäftsführer von Cryptohall24, einem deutschen Anbieter für Hosted Bitcoin Mining, auf Anfrage mit.

Wenn Trump gewählt wird und die Mininig-Konditionen fortan attraktiver macht, könnte ich mir vorstellen, dass die Mining-Industrie in den USA größer wird. Cryptohall24 würde sich die USA als Mining-Standort dann nochmal genauer anschauen.

Trump überzeugt bei Mining-Unternehmen aus den USA. Diese versprechen sich gute Konditionen, um auch weiterhin profitabel in Staaten wie Texas arbeiten zu können. Mehr noch: Als eine der mächtigsten Nationen der Welt sendet die USA damit eine Botschaft an alle übrigen Länder, vor allem China.

Wie sich die Mining-Indikatoren nach dem Halving entwickeln und warum Miner ihre Bitcoin verkaufen, lest ihr in diesem neuen BTC-ECHO Bitcoin Report.