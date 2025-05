Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Verbraucher- und Erzeugerpreise aus den USA sowie Befragungsdaten der Universität Michigan könnten BTC in den kommenden Tagen zu einem neuen Allzeithoch verhelfen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Warum die neusten US-Inflationsdaten im Hinblick auf die nächste Leitzinsentscheidung im Juni relevant werden

Weshalb aktuelle Befragungsdaten von US-Privathaushalten der Uni Michigan einen Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt haben dürften

Der Kurs der Krypto-Leitwährung sprang in der abgelaufenen Handelswoche mit zwischenzeitlich 104.987 US-Dollar auf den höchsten Stand seit dem 21. Januar. Im Wochenvergleich verbucht BTC ein starkes Kursplus von über 9 Prozent. Grund sind unter anderem das Abklingen der Zollstreitigkeiten zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern, insbesondere China, sowie Friedensbestrebungen im Ukraine-Krieg sowie im Kaschmir-Konflikt. Die Krypto-Giganten Coinbase und MARA Holdings verfehlten mit ihren Quartalsergebnissen jedoch die Erwartungen der Analysten und konnten daher nicht mit den Kursgewinnen von Bitcoin, Ethereum und Co. Schritt halten. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

