Mit 1,1 Millionen Followern zählt Ansem zu den einflussreichsten Stimmen der Memecoin-Szene. Warum er weiter auf PUMP setzt und welche Prognose er für Solana abgibt.

Pump im Höhenflug: Warum Krypto-Star Ansem weiter auf den Memecoin setzt

Pump im Höhenflug: Warum Krypto-Star Ansem weiter auf den Memecoin setzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Memecoin-Trader Ansem setzt weiterhin auf den PUMP-Token und plant Käufe.

Auf Pump.fun werden monatlich 30 bis 40 Millionen US-Dollar umgesetzt, auch in Bärenmärkten. â³

Der Memecoin-Trader Ansem hat dem PUMP-Token seine Unterstützung zugesagt und erklärt, dass er weiter zukauft. Auf X folgen ihm rund 1,1 Millionen Menschen, weshalb seine Einschätzungen in der Krypto-Szene große Aufmerksamkeit erhalten und den Kurs einzelner Tokens beeinflussen können.

bought $PUMP here on the reclaim of old support @ .001675



thesis: making 30-40M a month during bear market for onchain, believe that $SOL will dominate retail activity again this cycle and https://t.co/vxui1AnAAw will be most likely beneficiary of this activity if that happens… https://t.co/NOq3z2qiBj pic.twitter.com/MZcRnhYUzU — Ansem 🐂🀄️ (@blknoiz06) July 19, 2026

Seiner These zufolge werden auf Pump.fun selbst in einem Bärenmarkt monatlich 30 bis 40 Millionen US-Dollar umgesetzt. Zudem geht Ansem davon aus, dass Solana in diesem Marktzyklus den Retail-Handel erneut dominieren wird. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte Pump.fun seiner Einschätzung nach zu den größten Profiteuren gehören. Ob sich Ansems optimistische Prognose bewahrheitet und der PUMP-Token seinen Höhenflug fortsetzen kann, werden die kommenden Monate zeigen.

Pump.fun-Kurs: So weit steigt der Memecoin jetzt

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,001936 US-Dollar (Tief) und 0,002072 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,001981 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags von 0,001649 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 798.627.368 US-Dollar und liefert Kontext für das vergleichsweise hohe Relative‑Wert‑Potenzial des Coins.

Der Kurs notiert klar über dem EMA‑20 (0,00176707 US-Dollar) und bildet eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 0,001779 US-Dollar (vorherige Konsolidierung) und 0,001633 US-Dollar (Fibonacci‑Level), unmittelbarer Widerstand bei 0,002072 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt ist die kurzfristige Struktur bullish, kurzfristige Rücksetzer bleiben jedoch möglich.

Momentum‑Check

Der RSI (14) notiert bei etwa 82,65 und damit klar im überkauften Bereich. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, was die Aufwärtsdynamik kurzfristig stützt, solange das Volumen anhält.

Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt rund 0,000542 US-Dollar (Oberband 0,001997 US-Dollar − Unterband 0,001456 US-Dollar), was erhöhte Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich in einer Ausbruchsphase mit erhöhtem Risiko für Anleger; Volatilität und schnelle Preisbewegungen sind aktuell wahrscheinlich.

Kurzfristige PUMP-Prognose

Kurzfristige Prognose für PUMP am 20.07.2026: neutral bis bullisch mit hohem Risiko. Unterstützungen siehst Du bei 0,001779 US-Dollar und 0,001633 US-Dollar (Fibonacci); Widerstände bei 0,002072 US-Dollar und psychologisch bei ~0,002500 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,002072 US-Dollar bei Bestätigung durch Volumen könnte den Weg in Richtung 0,00260 US-Dollar öffnen; ein Bruch unter 0,001633 US-Dollar würde kurzfristig Abgaben bis ~0,00140 US-Dollar ermöglichen. Beobachte RSI, EMA‑20 und Volumen als Trigger für Einstiege oder Stop‑Loss‑Anpassungen.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,00178 und 0,00207 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird mit 30 Prozent angegeben. Als wichtige Kursmarken nennt die Übersicht den EMA-20 bei 0,00176707 US-Dollar, das obere Bollinger-Band bei 0,001997 US-Dollar sowie das Fibonacci-Level bei 0,001633 US-Dollar. Als Trigger gelten ein RSI zwischen 50 und 70, ein flacher EMA-20 sowie eine sinkende Bollinger-Band-Breite.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario wird ein Kursziel zwischen 0,00207 und 0,0026 US-Dollar erwartet. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 45 Prozent. Wichtige Kursmarken sind der Widerstand bei 0,002072 US-Dollar, eine Volumenbestätigung von mehr als 3,0 Milliarden US-Dollar sowie der psychologische Bereich bei 0,0025 US-Dollar. Ausgelöst wird das Szenario durch einen nachhaltigen Schlusskurs über 0,002072 US-Dollar bei hohem Handelsvolumen, einem RSI über 70 und einer Bestätigung durch die Fibonacci-Marke.

Bearishes Szenario

Im bearischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,00163 und 0,0014 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit beträgt 25 Prozent. Als entscheidende Unterstützungen werden das Fibonacci-Level bei 0,001633 US-Dollar, der EMA-20 bei 0,00176707 US-Dollar sowie die Unterstützung bei 0,0014 US-Dollar genannt. Als Auslöser gelten ein RSI unter 50, ein Schlusskurs unter dem EMA-20 sowie ein Bruch der Fibonacci-Unterstützung bei 0,001633 US-Dollar.