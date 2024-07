In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Ordinals, BRC-20 Token und Runes auf der Bitcoin Blockchain handeln kannst.

Wallet Guide: Wie du in die DeFi-Welt von Bitcoin eintauchst

In diesem Artikel erfährst du: Wie man sich eine Wallet für DeFi auf der Bitcoin Blockchain einrichtet

Wie man DeFi Apps auf Bitcoin nutzt

Wie man Ordinals, Runes und Co. handelt

Das Decentralized Finance (DeFi)-Ökosystem rund um Bitcoin ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Laut DefiLlama befinden sich mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar in DeFi-Anwendungen, die direkt auf der ältesten und größten Blockchain am Krypto-Markt aufbauen.

Viele erwarten, dass der DeFi-Sektor auf Bitcoin in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Aber wie kann man selbst Teil dieses Ökosystem sein und wie lassen sich Ordinals, BRC-20 Token und Runes auf der Bitcoin Blockchain handeln?

