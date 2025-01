In diesem Artikel erfährst du: Warum Vitalik Buterin die Entwicklung von X kritisiert

Welcher Memecoin derzeit stark durch Elon Musk profitiert

Wie ein Scherz des Tesla-Chefs einen Krypto-Anleger zum Millionär machte

Eine Wiege der Hochkultur war Twitter auch vor der Übernahme durch Elon Musk nicht, seitdem dieser den Laden allerdings nach seinen Wünschen umkrempelt, scheinen alle Dämme gebrochen. Das, wovon heute nur noch ein verruchtes X übrig ist, dürfte inzwischen ziemlich genau den Vorstellungen des einflussreichen Tech-Moguls entsprechen: ein Schlammbad aus Hass, Hetze und Fake News. Eine letzte Stimme der Vernunft scheint Ethereum-Gründer Vitalik Buterin zu sein. Selbst sein Appell nach so etwas Ähnlichem wie Etikette wirkt aber auch nur noch wie ein verlorener Hilfeschrei. Musk und X sind längst völlig enthemmt. Was sich immerhin noch auszahlen kann, sofern man Krypto-Anleger ist und zufälligerweise auf das richtige Pferd setzt. Denn einmal mehr hat sich gezeigt, wie aus ein wenig Spielgeld dank Elon Musks Reichweite in wenigen Tagen ein paar Millionen werden können.

