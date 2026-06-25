In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Bitcoin-Blockchain bis heute als besonders sicher gilt
- Wie Miner neue Blöcke erstellen und das Netzwerk absichern
- Weshalb eine 51-Prozent-Attacke als äußerst unwahrscheinlich gilt
- Wann das Bitcoin Halving stattfindet und welche Folgen es hat
“Investiere nur in das, was du verstehst” ist ein altbekannter Börsenspruch. Wer heute über Bitcoin spricht, spricht meist über den Kurs. Seit große Vermögensverwalter und Unternehmen in den Markt eingestiegen sind, richtet sich der Blick vieler Beobachter fast ausschließlich auf neue Höchststände oder starke Korrekturen. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass hinter Bitcoin weit mehr steckt als ein handelbarer Vermögenswert. Das Netzwerk besteht aus Tausenden Teilnehmern auf der ganzen Welt, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Wer versteht, wie Bitcoin eigentlich funktioniert, kann Kursbewegungen oft besser einordnen und gerät bei starken Rücksetzern womöglich weniger schnell in Panik.
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