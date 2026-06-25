Die meisten Menschen schauen bei Bitcoin vor allem auf den Kurs. Wer jedoch die Aufgaben der verschiedenen Akteure im Netzwerk versteht, erkennt schnell, warum die Kryptowährung weit mehr ist als nur ein Anlageobjekt.

Viele kaufen Bitcoin wegen des Kurses – doch das ist oft der größte Fehler

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“Investiere nur in das, was du verstehst” ist ein altbekannter Börsenspruch. Wer heute über Bitcoin spricht, spricht meist über den Kurs. Seit große Vermögensverwalter und Unternehmen in den Markt eingestiegen sind, richtet sich der Blick vieler Beobachter fast ausschließlich auf neue Höchststände oder starke Korrekturen. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass hinter Bitcoin weit mehr steckt als ein handelbarer Vermögenswert. Das Netzwerk besteht aus Tausenden Teilnehmern auf der ganzen Welt, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Wer versteht, wie Bitcoin eigentlich funktioniert, kann Kursbewegungen oft besser einordnen und gerät bei starken Rücksetzern womöglich weniger schnell in Panik.

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