Der Trust Wallet Token hat das Ziel, Kryptowährungen für alle besser zugänglich zu machen. Dabei bekommt er starken Rückenwind von einer stabilen Wallet. Doch nutzt er auch im Portfolio?

Use Case

Der Nutzen des Trust Wallet Tokens (TWT) ist fest im Ökosystem der Wallet verankert. Allen voran versteht sich die Kryptowährung als Governance Token. Das bedeutet, dass Besitzer ihn einsetzen können, um an Entscheidungen im Netzwerk teilzunehmen. Wer TWT in seiner Wallet hält, bekommt dadurch automatisch die Möglichkeit, abzustimmen.

Davon abgesehen kann man TWT nutzen, um Pull Requests in Github zu bezahlen. Das dient dem Zweck, andere über Veränderungen im offiziellen Repository zu informieren. Schließlich soll TWT eingesetzt werden, um Entwickler bei der Programmierung von dApps zu incentivieren.

Trust Wallet Ökosystem: Fokus auf Adoption

Die Trust Wallet ist eine Hot Wallet mit einem hohen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Man kann hier, wie bei den meisten Wallets, nicht nur Kryptowährungen aufbewahren, sondern diese auch staken. Zudem bringt Trust Wallet einen eigenen dApp-Browser mit, mit dem es möglich ist, auf dezentrale Anwendungen zuzugreifen.

Diese können Entwickler nutzen, um selbst dApps zu programmieren. Schließlich streckt Trust Wallet seine Fühler in alle Richtungen aus. So ist nicht nur eine Integration mit der Ledger-Hardware-Wallet möglich. Vielmehr hat das Unternehmen auch eine extra Wallet für die Nutzung in El Salvador eingerichtet.

Verteilung der Token

Ursprünglich wurden alle Token direkt herausgegeben, kein ICO, IEO oder ähnliches hat stattgefunden. Die Verteilung der Token hat dabei wie folgt ausgesehen:

Reserve Wallet: 30 Prozent

Akquise neuer Nutzer: 8,3 Prozent

Entwicklung: 15 Prozent

Community Rewards: 12 Prozent

Nutzer der Wallet: Über 25 Prozent

Man sieht an der Verteilung der Token, dass die Kryptowährung weniger als Investmentvehikel gedacht ist. Vielmehr handelt es sich um einen Coin, der dazu dient, das Ökosystem am Laufen zu halten und Menschen dazu zu animieren, die Wallet zu nutzen. Dennoch könnte TWT für Investoren nicht gänzlich uninteressant sein.

Kursperformance

Wie man an vergangenen Ereignissen ablesen kann, ist die TWT-Performance vor allem an Geschehnisse rund um die Trust Wallet gekoppelt. So konnte der Ruf der dezentralen Wallet und damit auch der TWT-Kurs etwa von den Unsicherheiten, die rund um das FTX-Desaster entstanden sind, profitieren. Auch die Kooperation mit Moonpay und Ramp konnte dem Kurs Aufschwung bringen.

BTC-ECHO-Marktexperte erkennt in der Performance des TWT-Tokens eine Stabilität, die der allgemeinen Altcoin-Schwäche zum Teil trotzen konnte.

Der Kurs der Kryptowährung hinter dem Krypto-Wallet Anbieter Trust Wallet, TWT, hat sich trotz der andauernden Schwächephase im Altcoin-Sektor verhältnismäßig stabil gehalten. Aktuell handelt der TWT-Kurs rund 66 Prozent unter seinem Allzeithoch. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck

Man sieht also: Da ist theoretisch Luft nach oben. Auch von vergangenen Schwachpunkten, so Lübeck weiter, habe sich TWT erholen können.

Seit Retest des Jahrestiefs bei 0,71 US-Dollar Mitte September, erholte sich der Trust-Wallet-Token rund 30 Prozentpunkte zurück über 0,90 US-Dollar. Zuletzt scheiterte der TWT-Kurs jedoch am starken Widerstand bei 1,05 US-Dollar. Weiteres Kurspotenzial ergibt sich erst bei einer Rückeroberung des Resists bei 1,14 US-Dollar. Eine nachhaltige Unterschreitung der Jahrestiefststände würde den Trust-Wallet-Token in Richtung der 0,55 US-Dollar führen. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck

Fazit

Wir haben es hier mit einem Token zu tun, der bestens in das gesamte Ökosystem einer Wallet eingebunden ist. Obwohl der Fokus weniger auf Spekulation liegt, konnte der TWT-Kurs in der Vergangenheit von Ereignissen im Ökosystem, die die allgemeine Sicherheit von Assets betreffen, profitieren.

Für (potenzielle) Anleger scheint es daher sinnvoll, sich genau mit der Trust Wallet auseinanderzusetzen und gegebenenfalls für sich zu prüfen, wie gut die Wallet im Vergleich zu anderen Wallets abschneidet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass künftige Kursereignisse von neuen Ankündigungen oder auch Entwicklungen bei der Wallet-Konkurrenz beeinflusst werden.