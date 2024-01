Der Zugang zum Kapitalmarkt war lange Zeit ein Privileg der Elite. In Zeiten von Inflation und einer wachsenden Rentenlücke sollte allerdings jeder Europäer die Möglichkeit haben, am globalen ökonomischen Wachstum teilzuhaben. Aus diesem Grund revolutioniert Trade Republic den Online-Wertpapierhandel durch ein fortschrittliches Geschäftsmodell, das dir den einfachen, sicheren und kostengünstigen Handel ermöglicht.

Nicht zuletzt deswegen entwickelte sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2015 zum größten Broker und zu Europas größter Sparplattform. Mit der Mission, den Zugang zum Kapitalmarkt zu demokratisieren und Investieren für jedermann zu ermöglichen, erreicht man heute über 340 Millionen Menschen in 17 europäischen Ländern. Und im Gegensatz zu vielen anderen Börsen kannst du hier stets darauf vertrauen, dass deine Gelder sicher sind.

Denn als deutsche Vollbank unterliegt Trade Republic der strengen Aufsicht der BaFin und der Deutschen Bundesbank. Dies bietet dir die gewohnte Zuverlässigkeit und Sicherheit einer Bank. Genau aus diesem Grund sind deine Gelder auf Konten von renommierten Banken (wie der Solaris SE, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan SE und Citibank Europe plc.) sicher verwahrt und gesetzlich bis zu 100.000 € geschützt.

Doch das ist nicht alles, womit sich Trade Republic von einer üblichen Krypto-Börse abhebt. Der Handel auf der Plattform erfolgt über das elektronische Handelssystem der Börse Hamburg: LS Exchange. Auch das garantiert dir höchste Sicherheit und Einfachheit, denn die Kurse für Aktien und ETFs wird börslich überwacht, während die Spreads an den Referenzmarkt XETRA gebunden sind. Doch erstmal einen Schritt zurück … was kannst du eigentlich alles auf Trade Republic handeln?

Eröffne noch heute dein Konto mit Trade Republic

Ein umfangreiches Angebot an Aktien, ETFs, Anleihen, Kryptowährungen und Derivaten

Trade Republic ermöglicht dir, bereits mit einem Mindestbetrag von 1 € am Kapitalmarkt teilzuhaben. Sparpläne sind komplett kostenfrei. Dabei baute man in den letzten vier Jahren mit modernsten Technologien ein umfangreiches Angebot auf. So hast du heute Zugang zu Europas größtem ETF-Angebot, was dir eine diversifizierte und langfristige Vermögensbildung ermöglicht.

Neben dem größten ETF-Angebot kannst du mit Trade Republic in internationale Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Krypto und Derivate investieren. Konkret gehören zu dem umfassenden Angebot des führenden Brokers:

11.500 Aktien und ETFs

5.200 Aktien- und ETF-Sparpläne

420.000 Derivate (Optionsanleihen, Knock-out-Produkte, Faktor-Zertifikate)

500 Staats- und Unternehmensanleihen

50 Kryptowährungen und Krypto-Sparpläne

Dabei entstehen dir, im Gegensatz zu anderen (Krypto-)Börsen, keine versteckten Gebühren, denn Trade Republic nutzt Kosteneinsparungen und konsequente Digitalisierung zum Vorteil der Kunden. Das ermöglicht dir niedrigste Gebühren, wobei die Sparpläne sogar komplett kostenfrei sind. Zusätzlich können Kunden Beträge aufrunden und so mit jeder Zahlung investieren. Bist du bereit, an der digitalen Finanz-Revolution teilzuhaben?

Eröffne noch heute dein Konto mit Trade Republic

Trade Republic: Zinsen auf dein Cash und eine innovative, kundenfreundliche App

Trade Republic basiert auf einer technologischen Grundlageninnovation, denn die digitale Infrastruktur des Unternehmens wurde selbst entwickelt. So können sogar komplexe Prozesse automatisiert und in Echtzeit durchgeführt werden. Dies bietet den größtmöglichen Kundenkomfort und reduziert die Kosten erheblich.

Aus diesem Grund bietet Trade Republic attraktive Konditionen an: Du erhältst 4 % Zinsen pro Jahr auf dein Cash Guthaben bis zu 50.000 €, mit monatlicher Auszahlung und tagesaktueller Berechnung. Dabei kommen zu keinem Zeitpunkt versteckten Kosten auf dich zu.

Seit Januar 2024 bietet Trade Republic seinen Kunden außerdem eine eigene Visa-Karte und verbindet das Bezahlen mit dem Sparen. Für jede Kartenzahlung erhalten Kunden 1 Prozent Saveback-Prämie in ihren Sparplan. Zusätzlich können Kunden Beträge aufrunden und so mit jeder Zahlung investieren.

Doch das ist nicht alles, denn darüber hinaus bietet das Unternehmen einen herausragenden Kundensupport und unterstützt dich bei all deinen Fragen und Problemen. Das gewährleistet, dass du jederzeit die Unterstützung bekommst, die du auch wirklich benötigst.

Mit der benutzerfreundlichen App kannst du in nur wenigen Schritten zum Aktionär werden und von den einfachen, sicheren und kostengünstigen Handelsmöglichkeit profitieren. Die App ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar. Du kannst sie kostenlos herunterladen und direkt auf dem Handy dein Depot eröffnen. Lege sofort los!

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden