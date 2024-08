Nachdem sich Bitcoin allmählich von seinem jüngsten Flash Crash erholen konnte, hat sich diese positive Entwicklung auch auf zahlreiche Altcoins übertragen. Im Fokus stehen heute drei Projekte, die in den letzten 24 Stunden saftige Kursgewinne verzeichnen konnten: SUI, SEI und TIA.

Sui: +30 Prozent in 24 Stunden

Der Kurs von Sui zeigt aktuell eine starke Performance. Mit einem Anstieg von 27,2 Prozent in den letzten 24 Stunden hat der Kurs die Marke von 0,83 US-Dollar erreicht. Diese positive Entwicklung wird durch ein starkes Handelsvolumen von etwa 442 Millionen US-Dollar unterstützt.

Der SUI Explorer liefert jedoch ein weniger optimistisches Bild. Hier lassen sich On-Chain-Aktivitäten wie die Anzahl der Transaktionen, die Anzahl der erstellten Coins und die aktiven Wallets direkt einsehen. Leider zeigen diese Daten nicht das kontinuierliche Wachstum, das für eine neue Blockchain zu erwarten wäre. Stattdessen sind deutliche Schwankungen erkennbar. Nach einem anfänglichen starken Anstieg der Transaktionen pro Tag folgte ein drastischer Einbruch und ein erneuter Aufschwung im Mai. Aktuell befinden sich die Transaktionen wieder auf einem relativ niedrigen Niveau. Ähnliche Schwankungen zeigen sich auch bei der Anzahl der Konten. Seltsamerweise ist auch bei den aktiven Konten ein vergleichbares, unbeständiges Muster zu beobachten.

Anzahl der Transaktionen im SUI-Netzwerk, Quelle: Suiscan

Diese Daten allein wären vielleicht nicht so besorgniserregend, gäbe es nicht das Hauptproblem der Verwässerung, sprich die zunehmende Ausgabe von neuen SUI-Token. Insgesamt befinden sich derzeit 2,6 Milliarden SUI-Token im Umlauf, bei einem maximalen Angebot von 10 Milliarden Token.

Damit der Kurs von Sui steigen kann, müsste die Nachfrage schneller wachsen als das Angebot. Aktuell wächst das Angebot jedoch sehr schnell. In einem Jahr wird die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token voraussichtlich auf 3,5 Milliarden steigen, was einem Anstieg von über 30 Prozent entspricht. Diese zusätzlichen Token fließen in die Community-Reserve, das Staking und natürlich zu den Early Adoptern. Historisch gesehen führte dies bisher immer zu einer hohen Inflation. Langfristig betrachtet könnte die Verwässerung in den nächsten 1 bis 3 Jahren zu einem wirklich erheblichen Problem für Sui werden.

SEI: +15 Prozent innerhalb 24 Stunden

Der Kurs von SEI ist in den letzten 24 Stunden um 14,7 Prozent gestiegen und liegt derzeit bei etwa 0,29 US-Dollar. Mit einem Handelsvolumen von gut 120 Millionen US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von etwa 900 Millionen US-Dollar zeigt SEI kurzfristig eine positive Entwicklung.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs sieht die Gesamtlage für SEI weniger rosig aus. Der Langzeit-Chart zeigt deutlich, dass SEI seit seinem Höhepunkt Anfang 2024 stark abgerutscht is. Seit den Höchstständen im März hat SEI etwa 75 Prozent an Wert verloren, was viele Anleger stark unter Druck gesetzt hat, sowohl beim Futures-Handel als auch beim Spot-Handel. Wenn eine Kryptowährung 75 Prozent verliert, insbesondere in einer Phase, die als potenzielle Altcoin-Season angesehen wurde, dann ist das ein massiver Rückschlag.

Diese Entwicklung erinnert übrigens an die ähnliche Problematik, mit der auch SUI zu kämpfen hat. Beide Projekte teilen das gleiche grundlegende Problem: Ihre Tokenomics sind schlecht. Die hohe Anzahl an neu herausgegebenen Token und das damit verbundene schnelle Wachstum des Angebots stellen eine erhebliche Herausforderung für eine nachhaltige Preissteigerung dar. Trotz kurzfristiger Kurssprünge bleibt die langfristige Perspektive aufgrund dieser strukturellen Schwächen unsicher.

TIA: +20 Prozent in den letzten 24 Stunden

Der Kurs von Celestia (TIA) durchlebt derzeit eine Abwärtsphase. Aktuell liegt er bei 5,56 US-Dollar, nachdem er in den letzten Monaten um fast 150 Prozent eingebrochen ist. Ist Celestia kurz vor einem massiven Ausbruch, oder droht eine noch tiefere Krise?

Für den Moment kann man zumindest ein wenig aufatmen: Der Kurs zeigt sich heute wieder leicht erholt und liegt bei 5,56 US-Dollar, nachdem er in den letzten 24 Stunden um 19,5 Prozent gestiegen ist. Trotz dieses kurzen Aufwärtstrends bleibt das langfristige Bild düster. Seit dem Allzeithoch Anfang 2024 hat Celestia einen dramatischen Wertverlust hinnehmen müssen, wie der Kursverlauf klar zeigt.

Die Meinungen in der Community sind gespalten. Einige Analysten sehen in einem stabilen Liquiditätsumfeld die Chance auf eine signifikante Wende für Celestia, während andere weitere Kursrückgänge befürchten, sollten die aktuellen Trends anhalten.

Zukünftige Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf die Skalierbarkeit von Celestia und bevorstehende Updates, werden maßgeblich die weitere Preisentwicklung bestimmen. Trotz aller Unsicherheiten bleibt Celestia mit einer Marktkapitalisierung von 1,13 Milliarden US-Dollar und einem Handelsvolumen von knapp 195 Millionen US-Dollar ein Schwergewicht im Kryptomarkt.