Das größte Krypto-Event des Jahres bietet auch ein spektakuläres Rahmenprogramm. So findet die Abschlussparty der Token2049 auf dem SkyPark Observation Deck des bekannten Marina Bay Sands in Singapur statt.

Die weltweit größte Web3- und Kryptokonferenz, Token2049, hat ihr DJ-Line-up für AFTER 2049 angekündigt, das offizielle Abschlussevent der diesjährigen Singapur-Ausgabe. Zum ersten Mal in Singapur wird das preisgekrönte Trio WhoMadeWho als Headliner auftreten, begleitet von dem südafrikanischen DJ und Produzenten Da Capo sowie den Rückkehrern Leon, Milam und Mo-Shi aus Hongkong.

AFTER 2049 findet am Freitag, dem 20. September, auf dem SkyPark Observation Deck des Marina Bay Sands statt, das exklusiv für AFTER 2049 geöffnet ist und atemberaubende Ausblicke auf die abendliche Formel-1-Session vom 57. Stockwerk bietet.

Krypto meets Party

In diesem Jahr wird AFTER 2049 2.000 Gäste empfangen, mit einer Premium-Open-Bar und einem multisensorischen Musikerlebnis. WhoMadeWho haben sich an der Weltspitze der Elektro-Musik etabliert und sind auf Festivals wie Burning Man, Sonar und Roskilde vertreten.

Raphael Strauch, Gründer von TOKEN2049, sagte: “Wir freuen uns, AFTER 2049 wieder auf das ikonische Dach des Marina Bay Sands zu bringen. In diesem Jahr haben wir ein unglaubliches Line-up zusammengestellt, das einige der größten Namen der elektronischen Musik umfasst. Unser immersives Setup wird den Veranstaltungsort in ein Portal aus Klang und Licht verwandeln. Vor der beeindruckenden Skyline Singapurs bietet AFTER 2049 mehr als nur Musik – es ist eine Symphonie von Erlebnissen, bei der jedes Element für eine unvergessliche Nacht gestaltet ist. Bereiten Sie sich auf ein herausragendes Event vor, das die elektronische Partyszene in Singapur neu definieren wird.”

Zu den Sponsoren von AFTER 2049 gehören unter anderem:

Creditcoin

MEET48

NEAR

1inch

Axlflops

Chromia

Coredao

Gnosis Pay

Haust

Hibachi

MANTRA

und noch viele mehr

Eine begrenzte Anzahl von Tickets für AFTER 2049 wird ab dem 13. August über Resident Advisor verkauft, mit weiteren Ticketveröffentlichungen am 26. August und 12. September.

Um Tickets für AFTER 2049 zu kaufen, hier entlang: Resident Advisor.