In diesem Artikel erfährst du: Was eine Optimistic Bridge macht

Wie die Hash Time Locked Contracts funktionieren

Wie Zero-Knowledge-Technologie in Bridges verwendet wird

Was CCIP ist

Welche Bridge guten Gewissens empfohlen werden kann

Ethereum, Solana, Aptos, Cosmos, Sui, und so weiter. Die Liste der Blockchains ist lang und wird immer länger – die Interoperabilität zwischen den jeweiligen Chains ist damit eine der größten Herausforderungen in Web3. Obwohl die Idee eines nahtlosen Transfers von Assets über verschiedene Chains hinweg mithilfe von dezentralisierten Token Bridges verlockend ist, birgt sie signifikante Risiken in Bezug auf Hacker-Angriffe. Daher feilen Entwickler immer fleißig weiter an neuen Ideen und Konzepten. Aufgepasst und mitgemacht, heute wird es technisch: Angeschlossen an diesen Artikel, in dem es allgemein um Token Bridges geht, folgt nun der zweite Teil. In diesem Artikel wollen wir uns die aktuell existierenden Protokolle genauer anschauen und erläutern, inwiefern sie sich voneinander unterscheiden.

