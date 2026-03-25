Kann Tempo es mit Ethereum, Solana und Co. aufnehmen? Ein Blick unter die Haube der neuen Hochleistungsblockchain.

Und wieder eine “Highspeed-Chain”, die “sie alle knechten” wird. Mit dem Mainnet-Start der auf Zahlungen fokussierten Blockchain Tempo hat der Krypto-Space einen weiteren “Killer” dazugewonnen. Das Projekt kommt aber nicht von irgendwo. Der Zahlungsgigant Stripe, mit mehr als vier Millionen integrierten Händlern, steht gemeinsam mit der Venture-Firma Paradigm dahinter. Mit an Bord eine beeindruckende Liste von mehr als 100 institutionellen Partnern, darunter Anthropic, Klarna, Mastercard, Visa, OpenAI und Shopify. Steckt hinter Tempo vielleicht mehr als die nächste Insti-Chain?

“Die beste Technologie am Markt”

Xavier Meegan, Gründer des Krypto-Fonds Frachtis, glaubt, Tempo sei zum Launch die “beste Technologie am Markt“. Die Stripe-L1 ist von Anfang an auf Zahlungen per Stablecoins ausgelegt. Jede Design-Entscheidung des von Ethereum geforkten Netzwerks folgt dieser Prämisse und ist fest im Protokoll verankert.

Eine architektonische Kerninnovation ist die Reservierung einer separaten Spur (“Dedicated Payment Lane”) in jedem Block, die ausschließlich für Zahlungen vorgesehen ist. Damit neutralisiert Tempo Überlastungen durch fremde Netzwerkaktivitäten – ein Problem, das General-Purpose-Blockchains wie Ethereum lange plagte.

Tempo Mainnet is live! Starting today, anyone can build on Tempo through our public RPC endpoints.



Alongside mainnet, we’re introducing the Machine Payments Protocol, an open standard for machine payments. pic.twitter.com/Ax2qEIBcwp — Tempo (@tempo) March 18, 2026

Der Standard TIP-20 ergänzt dies um eine Art digitalen Verwendungszweck, wie man ihn von Banküberweisungen kennt. Institutionen können Compliance-Referenzen direkt in der Blockchain hinterlegen, Block- und Zulassungslisten ermöglichen die Durchsetzung von Sanktionen auf Protokollebene. Das ist gerade für institutionelle Nutzer mit KYC- und AML-Anforderungen Pflicht. Anwendungsfälle reichen damit von einfachen Zahlungen über Gehaltsabrechnungen und KI-Agenten-Mikrotransaktionen (passend dazu das parallel gestartete MP-Protokoll).

Leistungstests zeigen 20.000 Transaktionen pro Sekunde, perspektivisch sollen es 100.000 werden. Zum Start betreibt Stripe vier eigene Validatoren – Dezentralität ist damit also nicht das unmittelbare Ziel.

Kein Token, kein Problem?

Tempo verzichtet auf einen eigenen nativen Gas-Token. Transaktionsgebühren werden direkt in Stablecoins beglichen, ein integrierter Automated Market Maker a la Uniswap wandelt die eingereichte Währung automatisch in die vom Validator bevorzugte um. Die Kosten sollen planbar unter 0,001 US-Dollar pro Transaktion liegen.

Nach außen positioniert sich das Netzwerk als komplementäre Infrastruktur. Open-Source-Code, Ethereum-kompatibel, einfaches Bridging. Mit Blick auf die ökonomischen Anreize steckt jedoch mehr dahinter. Stripe entschied sich bewusst gegen ein L2-Modell auf Ethereum, das wie Coinbases Base Sequencer-Gebühren hätte einfahren können, und ebenso bewusst gegen einen eigenen Token. Ohne native Staking-Renditen für Validatoren hängt das wirtschaftliche Überleben damit davon ab, dass Stripe den Betrieb dauerhaft subventioniert.

Omid Malekan, Professor an der Columbia Business School, sieht darin eine strukturelle Zeitbombe. Stripes Bewertung von 159 Milliarden US-Dollar werde das Unternehmen früher oder später zur Monetarisierung der Chain zwingen. “Die Kosten dafür werden andere tragen, und da Tempo ein permissioned Netzwerk ist, wird eine einzige Instanz uneingeschränkte Macht haben, um nach Belieben zu handeln: Gebühren zu erhöhen, die Technologie zu ändern, Nutzer zu zensieren usw.”, so Malekan auf X.

Stripe talks a big game about Tempo in its annual report, as it should. It deserves credit for being early to embrace stablecoins.



But this should be seen as a warning at every enterprise partner considering using Tempo, whether they are e-com platforms or FinTechs or card… https://t.co/bzuqJ2reHR — Omid Malekan (@malekanoms) February 24, 2026

Eine Gefahr für ETH, SOL und Co.?

Der Bull-Case für Tempo ist denkbar einfach. Die Chain ist eine überlegene Zahlungstechnologie, zu der ein Großteil der weltweiten Unternehmen migrieren wird. Stripe verarbeitet laut Meegan bereits 1,7 Prozent des globalen BIP über vier Millionen aktive Händler. Das sind Zahlen von denen Tether oder Circle träumen. Eine nachträgliche Monetarisierung dieser Basis käme Malekans Szenario gleich.

Zudem besitzt Stripe mit Privy und Bridge zwei Unternehmen, die den vollständigen Stack kontrollieren. Privy liefert die Wallet-Infrastruktur für 75 Millionen Nutzerkonten — eingebettet in bestehende Apps, ohne Seed-Phrase, ohne sichtbare Blockchain-Komplexität. Bridge ermöglicht die reibungslose Ausgabe und Bewegung von Stablecoins für Unternehmen und Händler, regulatorisch abgesichert.

Für Krypto-Anleger ist der strukturelle Subtext entscheidend. Vor Tempo wickelte Stripe Stablecoin-Transaktionen über Ethereum, Solana und andere öffentliche Netzwerke ab. Mit Tempo betreibt Stripe eine eigene Settlement-Layer, womit dieses Volumen künftig intern bleibt. Nutzer halten keine volatilen Token, verstehen keine Blockchains und finden in der Stripe-Aktie ein Investmentvehikel, das gewohnten Bewertungsmechanismen unterliegt. Sollte Tempo zur De-facto-Zahlungschain werden, wandert die gesamte Stablecoin-Aktivität öffentlicher L1s möglicherweise zu einer privaten Chain ab.

Runter vom Gas

Tempo hat perspektivisch jedoch zwei entscheidende Probleme: Konkurrenz und Neutralität.

Das Rennen um die Zahlungsinfrastruktur von morgen ist längst in vollem Gange. Circle, Tether und andere haben mit Arc, Stable und Plasma eigene Stablecoin-zentrische Initiativen gestartet. Adyen, Revolut und weitere Fintechs dürften in den nächsten Monaten nachziehen, so Meegan. Das Marktbild dürfte sich also weiter fragmentieren und Tempos Alleinstellungsmerkmale verwässern.

Das zweite Problem wiegt vermutlich schwerer. Zum globaler Settlement-Layer wird Tempo nur, wenn alle Marktteilnehmer der zentralen Instanz dahinter vertrauen. Genau das ist bei einer von Stripe kontrollierten Chain strukturell nicht garantiert. Öffentliche Netzwerke bieten Unternehmen und Händlern eine Garantie, die kein privates Netzwerk replizieren kann. Dazu zählt die unvoreingenommene Ausführung, unabhängig davon, wer der Absender ist und Garantien zu Gebühren und der Wirtschaftlichkeit.

Der entscheidende Faktor ist damit nicht, ob Stripes Blockchain technisch überzeugt – das tut sie durchaus. Ob Tempo Ethereum und Solana wirklich Marktanteile abnimmt, hängt an den ökonomischen Anreizen. Und hier ist es noch zu früh, den Trend eindeutig pro Tempo zu lesen.

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