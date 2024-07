Die TON Foundation hat angekündigt, dass Bitcoin bald auf der TON Blockchain genutzt werden kann. Was bedeutet diese Entwicklung für den Krypto-Sektor?

TON, das Layer-1-Netzwerk, das 2017 als ursprüngliches Projekt des Messaging-Anbieters Telegram ins Leben gerufen wurde, hat in letzter Zeit viele Anleger zufrieden gemacht und gilt als heißer Kandidat für den Bullrun. Die TON Foundation, die das Open Network (TON) unterstützt, bringt nun mit TON Teleport BTC eine neue, Bridge an den Start. Diese Brücke soll sichere Bitcoin-Transfers auf die TON Blockchain ermöglichen.

TON Teleport BTC: Sicher und Transparent

Laut der TON Foundation soll die neue Brücke, TON Teleport BTC, es Bitcoin-Haltern ermöglichen, an DeFi-Aktivitäten auf TON teilzunehmen, während die Sicherheit ihrer ursprünglichen Vermögenswerte gewahrt bleibt: “Alle Transaktionen werden über Smart Contracts abgewickelt und von den TON-Blockchain-Validatoren überprüft”, sagte Anatoliy Makosov, der technische Leiter von TON, in einer Mitteilung gegenüber The Block. “Das Speichern und Nutzen von Bitcoin auf TON ist genauso sicher wie auf dem Bitcoin-Netzwerk selbst, aber deutlich günstiger und bequemer.” Laut der Foundation wird jeder Bitcoin auf TON vollständig durch tatsächliche Bitcoin abgesichert, der durch den Teleport-Prozess verankert wird, um sichere und zuverlässige Transaktionen zu gewährleisten.

Mit TON Teleport BTC sollen Bitcoin-Halter nun die volle Bandbreite an DeFi-Anwendungen im TON-Ökosystem nutzen können. Dazu gehören dezentrale Börsen, Krypto-Kreditplattformen und andere DeFi-Dienste. Das soll Bitcoin-Nutzern völlig neue Möglichkeiten eröffnen, ihre Vermögenswerte effizienter zu nutzen, ohne den Sicherheitsaspekt außen vor zu lassen.

Toncoin, die native Kryptowährung des TON-Netzwerks, hat sich einen festen Platz in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gesichert und rangiert derzeit auf Platz 9. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,20 US-Dollar und zeigt im Vergleich zum Vormonat kaum Schwankungen.

Integration von Stablecoins und steigende Akzeptanz

Das TON-Netzwerk boomt. Erst kürzlich kündigte Binance die Unterstützung für den Stablecoin Tether (USDT) im TON-Ökosystem an, sodass Ein- und Auszahlungen von USDT seit dem 21. Juni möglich sind. Zuvor hatte Tether, das Unternehmen hinter USDT, im April auf der Token2049 in Dubai angekündigt, dass der führende Stablecoin auf der TON Blockchain landen würde. Im Februar hatte Telegram Pläne bekannt gegeben, Werbeeinnahmen mit Kanalinhabern zu teilen und Belohnungen mit Toncoin zu zahlen. Telegram hatte die TON-Technologie bereits für andere Funktionen innerhalb der Plattform übernommen und im letzten Jahr die TON-Krypto-Wallet integriert.

Besonders populär sind Projekte wie Notcoin (NOT), die auf Telegram basieren und dem TON-Ökosystem einen zusätzlichen Boost verschaffen. Ähnliches gilt für einige auf dieser Blockchain basierende Spiele wie Hamster Kombat und Catizen. Dank dieser Games verzeichnete TON einen drastischen Anstieg der Nutzeradressen, mit knapp 470.000 aktiven Adressen am 18. Juli.

Aktive Nutzeradressen auf der TON Blockchain | Quelle: The Block

Neben den offensichtlichen positiven Entwicklungen gibt es jedoch auch kritische Stimmen. Yu Xian, ein Blockchain-Sicherheitsexperte, warnt auf X vor zunehmenden Phishing-Attacken im TON-Ökosystem.