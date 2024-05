In diesem Artikel erfährst du: Was der Stochastic RSI ist

Was er uns über das Marktgeschehen verrät

Wie du den Indikator strategisch für dein Trading einsetzen kannst

Dem ein oder anderen Investor mag dieses Szenario bekannt vorkommen: der Bullenmarkt ist in vollem Gange und überall explodieren die Preise. Die Angst, etwas zu verpassen setzt ein und geht man schnell noch überall mit FOMO rein, obwohl es sich so anfühlt, als würden die Märkte bereits etwas abkühlen. Wenige Zeit später sinken die Preise und man verkauft, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Am Ende hadert man mit sich selbst. Zeit, zu lernen wie man den Stochastic RSI als Indikator für seine Käufe hernehmen kann: Adieu FOMO, ciao Panikverkäufe, Emotionen aus und hallo Zahlen, Daten, Fakten.

