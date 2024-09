Steuererklärung vergessen? Was Krypto-Anleger jetzt tun müssen

In diesem Artikel erfährst du: Warum man dringend handeln sollte, um zukünftigen Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden

Welche Strafen für Steuersünder schlimmstenfalls drohen

Wie Krypto-Investoren die Strafen jetzt noch verhindern können

Am Montag der vergangenen Woche endete die Abgabefrist der Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2023. Kein Problem für Krypto-Investoren, die sich rechtzeitig mit der Versteuerung ihrer Gewinne befassten und diese korrekt meldeten. Immerhin: Wer seine Coins länger als ein Jahr hält, darf sich in Deutschland über steuerfreie Gewinne freuen. Doch was, wenn man die Einkommenssteuerklärung vergessen hat?

Die Verjährungsfrist im Falle einer Steuerhinterziehung liegt bei zehn Jahren. Vor dem Hintergrund der transparenten Blockchain-Transaktionen ist es also keine kluge Idee, darauf zu hoffen, dass die Finanzbeamten schon nichts herausfinden werden.

