In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Auf dem Tageschart konnte sich ADA bei 0,3119 US-Dollar (hellblaue Linie) gut behaupten und dort Unterstützung aufbauen. Keine Tageskerze schloss unter dieser Preismarke, was auf ein starkes Kaufinteresse auf diesem Niveau hinweist. Es besteht die Möglichkeit, dass die hellblaue Linie erneut angelaufen wird und sich ein kleines W-Pattern formt, das genügend Volumen für einen Ausbruch nach oben generieren könnte. Dieser würde den Widerstand bei 0,3501 US-Dollar (gelbe Linie) ins Visier nehmen. Der 50-Daily-EMA nähert sich ebenfalls diesem Bereich, was den Kurs möglicherweise zusätzlich daran hindert, den Widerstand zu überwinden, da beide Level fast aufeinanderliegen.

Sollte Bitcoin erneut abverkauft werden, könnte ADA ebenfalls unter Druck geraten und den Wick vom 5. August füllen, der sich bei 0,2756 US-Dollar (dunkelblaue Linie) befindet. Gelingt es ADA jedoch, den Widerstand und den 50-Daily-EMA zu durchbrechen, wäre der nächste Widerstand bei 0,3918 US-Dollar (an der roten Linie) zu erwarten.

Indikatoren mit Hinweis auf kurzfristigen Rückgang

Im 4-Stunden-Chart hat ADA den 50-EMA durchbrochen, erneut getestet und als Support bestätigt. Der 200-EMA wurde zweimal angelaufen, jedoch ohne Erfolg, da ADA es nicht schaffte, eine 4-Stunden-Kerze über dieser Marke zu schließen. Aktuell scheint der Kurs um die Unterstützung des 50-EMA zu kämpfen. Sollte ADA es schaffen, den 50-EMA zu halten, könnte der nächste Anstieg Richtung 200-EMA entscheidend sein. Misslingt dies, droht ein Rückgang zur gelben Linie bei 0,3276 US-Dollar.

Cardano 4-Stunden-Chart mit Indikatoren, Quelle: TradingView

Der RSI und der MACD im 4-Stunden-Chart zeigen, dass die Trendlinie die Signallinie durchbrochen hat, was auf eine mögliche Bewegung ins Negative hinweist. Der RSI befindet sich bei 46 Punkten, was noch immer auf eine neutrale Zone hinweist und Raum für Bewegungen in beide Richtungen lässt. Der MACD zeigt bereits ein bearishes Bild, da das Histogramm auf ein weiterhin negatives Momentum hindeutet.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.