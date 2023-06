Wir stellen den erste Stable Summit vor – die einzige Veranstaltung, bei der sich alles um Stablecoins dreht. Das Event findet am 15. und 16. Juli in La Caserne in Paris statt, direkt vor der EthCC.

Alle Infos zur Veranstaltung

Datum: 15. – 16.07.2023

Adresse: La Caserne Paris , 12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris, France

, Link: Zur Veranstaltung

Tickets: Zu den Tickets

Von den erfahrensten Tradern bis hin zu absoluten Neulingen, die sich an einer Börse anmelden, nutzt jeder im Blockchain-Bereich Stablecoins. Ganz gleich, ob sie ausgeklügelte DeFi-Positionen aufbauen oder die neuesten Meme-Münzen auf dem Spotmarkt handeln, jeder Nutzer möchte, dass Stablecoins das Gleiche tun: stabil bleiben. Aber so einfach ist das nicht.

In diesem Sommer werden zum ersten Mal Führungskräfte aus dem gesamten Stablecoin-Ökosystem zusammenkommen, um Erkenntnisse aus ihrer Arbeit auszutauschen, an neuen Projekten zu arbeiten und sich mit Stablecoin-Enthusiasten aus aller Welt zu vernetzen. Zu den Rednern der Eröffnungsveranstaltung gehören Gründer, CTOs und Forscher von führenden Stablecoins und Protokollen, darunter AAVE, FRAX, Maker, Liquity, Reserve und andere.

Die Agenda des Gipfels wird sich auf die größten technischen Herausforderungen im Stablecoin-Bereich konzentrieren, kuratiert durch mehr als 30 Stunden Interviews mit Entwicklern und Forschenden.

Die Themen des Stable Summit

Design & Kompromisse

Sicherheit und Risiken

Aufrechterhaltung der Liquidität

Steuerung

Regulierung

Besicherung des Kapitals

Adaption in der realen Welt

Globaler Ausblick & zukünftige Entwicklungen