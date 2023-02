BNB am Scheideweg?

Zu Monatsbeginn stieg der BNB-Kurs zusammen mit dem Gesamtmarkt bis an das Golden Pocket der letzten Kursbewegung bei 336 US-Dollar an. Damit erreichte der Binance Coin sein erstes relevantes Kursziel seit Ausbildung des Verlaufstiefs im Dezember bei 220 US-Dollar. Im Zuge der Ermittlungen gegen Paxos, den Emittenten des Stablecoins BUSD, korrigierte nun jedoch auch der Kurs des Binance Coins zu Wochenanfang um rund 10 Prozent, konnte sich bis Tagesende aber zurück an den wichtigen Bereich des EMA200 (blau) und des Supertrends bei rund 292 US-Dollar erholen. Kurzfristig dürfte eine Richtungsentscheidung bevorstehen. Ein dynamischer Rückfall unter das Supportlevel bei 280 US-Dollar würde das Chartbild weiter eintrüben.

Tageschart auf Basis des Wertepaares BNB/USDT auf Binance

BNB: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 295 USD, 319 USD, 338 USD, 360 USD, 385 USD, 398 USD, 415/431 USD, 455 USD, 481 USD, 508 USD

Um die seit Jahresbeginn laufende Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, muss sich der BNB-Kurs zwingend oberhalb der 280 US-Dollar halten und kurzfristig den EMA200 bei 294 US-Dollar verteidigen. Sodann dürften die Bullen erneut versuchen, das Hoch vom Sonntag bei 319 US-Dollar zu attackieren. Der rote Widerstandsbereich stellt für die Käuferseite kurzfristig eine große Hürde dar.

Erst wenn es dem Käuferlager gelingt, den Bereich um 338 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen, rückt das 78er Fibonacci-Retracement bei 360 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Abermals ist hier mit Gewinnmitnahmen zu planen. Sollte es den Bullen jedoch gelingen, auch diesen Bereich zu überwinden, könnte der BNB-Kurs bis an das Novemberhoch bei 398 US-Dollar durchmarschieren. Hier dürfte der Kurs des Binance-Coins zunächst gen Süden abprallen.

Sollte es perspektivisch zu einer anhaltenden breitflächigen Erholung am gesamten Finanzmarkt kommen, könnte auch der Kurs des BNB-Coins über die 417 US-Dollar in Richtung 431 US-Dollar ansteigen. Damit wäre das maximale Kursziel im Bereich des Verlaufshochs aus dem April 2022 bei 455 US-Dollar wieder in greifbarer Nähe. Vorerst scheint ein Kursanstieg in diese Chartregion jedoch zweifelhaft, zu viele Unsicherheitsfaktoren um den Stablecoin BUSD dürften eine derartige bullishe Entwicklung erschweren.

BNB: Bearishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bearishe Kursziele: 280 USD, 262 USD, 250/240 USD, 219 USD, 194 USD, 184 USD, 165 USD, 148 USD

Die negativen News rund um Binance reißen auch im neuen Jahr nicht ab. Erst wenn es den Bären jedoch gelingt, den BNB-Kurs dynamisch unter die 280 US-Dollar abzuverkaufen, ist mit einem Rücksetzer bis an das 23er Fibonacci-Retracement bei 262 US-Dollar zu planen.

Rutscht der BNB-Kurs sodann unter den Support bei 262 US-Dollar ab, droht ein Rückfall bis an die Unterkante der rosa Unterstützungszone bei 240 US-Dollar. In diesem Bereich startete der BNB-Kurs seine Kursrallye Januar 2023. Die Bullen dürften alles daran setzten, diese Supportmarke zu verteidigen.

Durchbricht der BNB-Kurs jedoch dieses Unterstützungsniveau per Tagesschlusskurs, dürfte der Binance Coin, direkt in den lila Supportbereich nachgeben. Sodann ist der Blick auf das Novembertief bei 219 USD zu richten. Erst hier ist wieder mit vermehrter Gegenwehr der Käuferseite zu planen.

Kommt es auch hier zu keiner Gegenbewegung durch die Bullen, könnte sich die Korrektur bis an die horizontale Unterstützungsmarke bei 198 USD ausweiten. Damit wäre auch das Vorjahrestief bei 183 USD wieder in greifbarer Nähe. Aktuell stellt dieses Kursniveau das maximale bearishe Ziel auf der Unterseite dar.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.

