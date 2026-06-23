Die Kurse am Krypto-Markt stagnieren seitwärts. Jeder Versuch einer Anstiegsbewegung werden im Keim erstickt. Bitcoin und Co. folgen der traditionell schwachen Marktphase über die Sommermonate.

Eine nachhaltige Bodenbilung lässt auf sich warten. Anhaltende Korrekturen am Krypto-Markt deuten auf ein Sommerloch hin. Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Trotz positiven Entwicklungen im Iran-Konflikt können sich die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. bislang nicht nachhaltig gen Norden absetzen. Der starke Anstieg des US-Dollarindex DXY gepaart mit Abflüssen aus den Bitcoin und Ethereum Spot-EFTs sorgen weiterhin für Gegenwind. Bitcoin rutscht zurück in Richtung 62.000 US-Dollar, Ethereum notiert bei 1.660 US-Dollar und auch Hyperliquid gibt auf 63 US-Dollar nach.

Ein starker Kurseinbruch beim Börsenneuling SpaceX gepaart mit deutlichen Gewinnmitnahmen bei AI-Titeln wie Alphabet und Samsung wirken belastend auf den Krypto-Sektor.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Aufgrund von hawkishen Aussagen des neuen Fed-Chefs in der Vorwoche sowie einer statistisch schwachen Marktphase über die Sommermonate halten wir an einer hohen Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) fest.

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen Kursabschlag von rund fünf Prozent auf. Die Vorwochengewinne wurden damit wieder abgegeben. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 87.877 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot weist Kursverluste auf

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Die kurzfristige Prognose für Bitcoin am 23. Juni 2026 ist bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 61.938,00 USD (Intraday‑Tief) und 62.593,52 USD (Bollinger‑Unterband); relevante Widerstände bei 63.710,22 USD (EMA‑20) und 64.836,95 USD (Swing‑High). Ein nachhaltiger Ausbruch über 63.710,22 USD mit Bestätigung über 64.836,95 USD würde die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung in Richtung 67.500 USD erhöhen. Ein Bruch unter 61.938,00 USD würde das Risiko für einen Abwärtslauf bis rund 58.000 USD deutlich erhöhen.

Ethereum (ETH)

Die kurzfristige Prognose für Ethereum am 23.06.2026 ist kurzfristig bärisch bis neutral, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum gestört ist. Unterstützungen: 1.635,65 USD und 1.600,00 USD; Widerstände: 1.715,50 USD (EMA-20) und 1.744,74 USD (letzter Tagesclose). Ein Ausbruch über 1.715,50 USD mit Volumen würde kurzfristig Entspannung bringen; ein Bruch unter 1.600,00 USD würde ein beschleunigtes bärisches Szenario auslösen.

Solana (SOL)

Die kurzfristige Prognose für Solana am 23.06.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 67,59 USD (Fibonacci) und 68,16 USD (intraday-Low); Widerstände bei 71,73 USD (EMA-20) und rund 74,40 USD. Ein Ausbruch über 71,73 USD, bestätigt durch einen RSI über 50 und ein positives MACD-Histogramm, würde zunächst Raum bis 74–82 USD eröffnen. Ein Bruch unter 67,59 USD dürfte Abgaben Richtung 62,34 USD auslösen.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Aave (AAVE)

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 70,54 USD und 66,93 USD, Widerstände bei 74,38 USD (EMA‑20) und 76,70 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über 76,70 USD mit Bestätigung über den EMA würde das Momentum ins Bullische drehen, während ein Durchbruch unter 66,93 USD zu verstärkter Abwärtsbewegung führen dürfte. Anleger sollten Stop‑Loss‑Niveaus beachten und auf RSI‑/Volatilitätsbestätigungen warten.

Binance Coin (BNB)

Die kurzfristige Prognose für BNB am 23. Juni 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 570,57 USD (kurzfristig) und 556,46 USD (stärker); Widerstände bei 586,81 USD (EMA-20), 597,00 USD und 602,31 USD. Ein Ausbruch über 597,00 USD mit Tagesschluss über dem EMA-20 könnte bullisches Momentum aktivieren, während ein Bruch unter 556,46 USD eine bärische Beschleunigung und erhöhtes Risiko auslösen würde.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Die kurzfristige Prognose für Virtuals Protocol am 23. Juni 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,5548 USD und 0,5332 USD, unmittelbare Widerstände bei 0,5907 USD und 0,6228 USD. Ein Ausbruch über 0,5907 USD (EMA-20) könnte kurzfristig Raum bis 0,62–0,67 USD eröffnen. Bricht der Kurs unter 0,5548 USD, ist mit beschleunigter Volatilität und einem Test der Fibonacci-Startzone bei 0,5332 USD zu rechnen.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton konnte den jüngsten Anstieg auf 0,170 US-Dollar nicht in einen erfolgreichen Ausbruch ummünzen. Im Zuge des marktweiten Rücksetzers rutschte der CC-Kurs in Richtung des Supports bei 0,150 US-Dollar. Ein steigender RSI deutet jedoch auf einen Anstieg des Momentums hin. Erst eine Erholung über den Widerstand bei 0.157 US-Dollar würde die Chance auf einen Sprung in Richtung Monatshoch bei 0,170 US-Dollar wieder erhöhen.

Kommt es zu einer nachhaltigen Aufgabe der horizontalen Unterstützung bei 0,150 US-Dollar, droht sich die Abwärtsbewegung hingegen in Richtung Monatstief bei 0,140 US-Dollar auszuweiten.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) verfehlte einen nachhaltigen Ausbruch über das Allzeithoch vom Monatsanfang. In der Folge korrigierte der Kurs des Krypto-Projekts um 18 Prozent auf aktuell 63,13 US-Dollar. Die steigenden Durchschnittslinien EMA-20 und EMA-50 wurden aufgegeben. Nun wirkt der EMA-200 bei 62,18 US-Dollar als wichtige Kursstütze. Erst ein Kurssprung zurück über 68,61 US-Dollar würde das angeschlagene Chartbild wieder aufhellen. Setzt sich die Abwärtsbewegung hingegen fort, droht ein Abverkauf in Richtung 58,71 US-Dollar. Bei einer anhaltenden Kursschwäche wäre sogar ein Rücksetzer an das Monatstief um 53,38 US-Dollar vorstellbar.

Der fallende RSI-Indikator untermauert die Kursschwäche der Perp-DEX. Ein Wert von 35 bietet noch Platz für eine Korrekturausweitung bis in den überverkauften Bereich unterhalb der 30.

Ripple (XRP)

Kurzfristig bleibt die Prognose bärisch, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und jüngst unter das Bollinger-Unterband gefallen ist. Unterstützungen: 1,0946 USD (aktuelles Tief) und nahe 1,0800 USD; Widerstände: 1,1328 USD (EMA-20) und 1,1401 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,1401 USD mit Volumenzuwachs würde das bullishe Szenario aktivieren. Bricht 1,0946 USD, ist mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung in Richtung 0,90–0,80 USD zu rechnen.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala muss der Schwäche am Krypto-Markt Tribut zollen und korrigierte von 0,039 US-Dollar zurück bis an den EMA-200 bei 0,036 US-Dollar. Damit ist die Zwischenerholung zwar vorerst beendet, immerhin konnte der PHA-Kurs seit dem Rückfall auf das Monatstief bei 0,030 US-Dollar höhere Hochs und Tiefs ausbilden. Stabilisiert sich der Kurs in den kommenden Tagen, ist ein erneuter Anstieg in Richtung Monatshoch bei 0,040 US-Dollar vorstellbar. Setzt sich die Abwärtsbewegung hingegen fort, rückt die Unterstützung bei 0,034 US-Dollar als Korrekturziel in den Fokus.

Der RSI tendiert mit 42 aktuell gen Süden, was die Kursschwäche unterstreicht. Erst eine Stabilisierung im neutralen Bereich würde die Chance auf ein Ende der Konsolidierungsphase wieder verbessern.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt folgt dem jüngsten Abverkauf an den weltweiten Finanzmärkten. Die Nachfrage am Spot-Markt ist weiterhin gering. Bitcoins Kursbewegungen sind unverändert liquiditätsgetrieben. Setzt sich die Korrektur in den US-Aktienindizes fort, dürfte auch der Krypto-Sektor weiter nachgeben. Die steigende Dominanz des Stablecoins US-Tether untermauert das risikoaverse Verhalten der Krypto-Anleger. In dieser schwierigen Marktphase halten wir die Cash-Quote daher unverändert oberhalb von 25 Prozent, um bei einer Korrekturausweitung in den Sommermonaten günstiger nachkaufen zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser Handelswoche stehen die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt im ersten Handelsquartal 2026 sowie die Bekanntgabe der PCE-Kerninflationsrate im Anlegerfokus. Zum Wochenschluss am Freitag richtet sich der Blick auf die finalen Daten zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Darüber hinaus werden Investoren auf die Quartalszahlen des Speicher-Chipunternehmens Micron Technology nachbörslich am Mittwochabend schauen.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.