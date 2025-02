Das Interesse von Anlegern an Solaxy steigt weiter. Erfahre, warum gerade die jüngsten Probleme bei Solana-Memecoins das Projekt in den Fokus rücken.

Der Krypto-Presale von Solaxy zieht weiter Kapital an. Obgleich zuletzt Memecoins auf Solana einen Vertrauensverlust erlitten, zeigte der Boom doch den folgenden Umstand – die Notwendigkeit von Skalierung bei der Layer-1. Solaxy verfolgt genau diesen Anspruch und möchte die erste Layer-2 für Solana werden.

Der jüngste Vertrauensverlust bei Memecoins auf Solana rührt von Verzögerungen und Ausfällen beim Start neuer Coins her, die Zweifel an der Zuverlässigkeit weckten. Dennoch hat Solana bewiesen, dass es gigantische Transaktionsmengen verarbeiten kann – ein Beweis für seine hohe Skalierungsfähigkeit.

Millionen von Trades wurden trotz der Probleme abgewickelt, was die Stärke der Blockchain unterstreicht. Doch die Zwischenfälle zeigen auch Schwächen: Netzwerküberlastungen führten zu Verzögerungen. Solana steht vor der Herausforderung, Stabilität und Geschwindigkeit weiter zu optimieren. Genau darauf zielt das Team von Solaxy.

Solaxy: Antwort auf Probleme der Layer-1

Solana sieht sich Anfang 2025 mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die das Vertrauen in das Netzwerk erschüttert haben. Betrugsfälle, Insiderhandel und Rug-Pulls bei Memecoins haben das Image beeinträchtigt. Hinzu kommen technische Engpässe, die sich insbesondere bei hoher Auslastung bemerkbar machen, wie zuletzt bei der Einführung von TRUMP und MELANIA. Dennoch bleibt Solana als Layer-1-Blockchain mit einer aktiven Entwicklergemeinschaft mehr als relevant.

Solaxy verfolgt mit seiner Layer-2-Technologie einen innovativen Ansatz. Das Projekt verzeichnete bereits Investitionen in Höhe von mehr als 23 Millionen US-Dollar, jede Woche kommen nach eigenen Angaben über 2 Millionen US-Dollar hinzu. Die Nutzung von Rollups ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Abwicklung, indem Transaktionen Off-Chain verarbeitet und anschließend gebündelt auf die Hauptchain übertragen werden.

Layer-2 Solaxy bringt Ethereums Vorteile zu Solana

Layer-2-Technologien sind essenziell für die Skalierung von Blockchains, da sie Transaktionen effizienter gestalten, Kosten senken und die Netzwerkkapazität erweitern. Während Ethereum durch diese Entwicklungen erhebliche Fortschritte erzielt hat, soll nun auch Solana von einer vergleichbaren Lösung profitieren.

Solaxy setzt hier ausdrücklich auf eine Rollup-Technologie, die Transaktionen in Bündeln verarbeitet und dadurch die Skalierbarkeit sowie die Geschwindigkeit erhöht. Diese Architektur optimiert die Performance des Netzwerks, ohne die Sicherheit von Solanas Layer-1-Struktur zu gefährden. Entwicklern wird so eine stabile und leistungsfähige Umgebung für dezentrale Anwendungen geboten.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Verknüpfung der Stärken von Solana und Ethereum. Solana bietet schnelle und kostengünstige Transaktionen, während Ethereum mit einer etablierten Infrastruktur, hoher Liquidität und bewährter Sicherheit überzeugt. Durch diese Interoperabilität können dApps die Effizienz von Solana mit den tiefen Liquiditätsreserven Ethereum kombinieren.

Massive Fortschritte bei Layer-2 erwartet

Die Entwickler von Solaxy haben ferner bereits in mehreren Updates über wichtige Fortschritte bei der Entwicklung der Layer-2-Lösung für Solana berichtet. Hier zeigt sich, dass die Layer-2-Lösung proaktiv vorangetrieben wird.

1. Bridging für reibungslose Transfers (15. Februar 2025):

Die Fähigkeit, Vermögenswerte sicher und effizient zwischen verschiedenen Netzwerken zu übertragen, ist essenziell für eine funktionierende Layer-2-Lösung. Die Entwickler haben betont, dass ihre neuesten Fortschritte im Bereich Bridging dazu beitragen, Liquidität freizusetzen und einen nahtlosen Austausch zwischen Solaxy und anderen Blockchains zu ermöglichen.

2. Datenverfügbarkeit und weitere Fortschritte im Bridging (4. Januar 2025):

In einem früheren Update wurde berichtet, dass das Team an der Verbesserung der Datenverfügbarkeit sowie am Bridging arbeitet. Eine zuverlässige Datenverfügbarkeit ist für die Sicherheit und Effizienz von Rollup-Technologien entscheidend, um alle Transaktionen korrekt zu erfassen.

3. Optimierung der Rollup-Infrastruktur (4. Januar 2025):

Die Weiterentwicklung der Rollup-Technologie stellt einen bedeutenden Schritt für Solaxy dar. Die Entwickler haben an kritischen Komponenten des Systems gearbeitet, um die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Effizienz der Layer-2-Blockchain weiter zu verbessern.

SOLX kaufen und staken

Der Solaxy-Presale bietet Investoren immer noch die Möglichkeit, sich frühzeitig zu günstigen Konditionen zu positionieren. Das stufenweise Preismodell sorgt dafür, dass frühe Käufer von niedrigeren Einstiegspreisen profitieren, bevor der Token an den Börsen gehandelt wird.

Die Teilnahme ist mit verschiedenen Zahlungsmethoden möglich, darunter Ethereum (ERC-20), USDT (ERC-20 & BEP-20), BNB (BEP-20), SOL und Kreditkarten. Dadurch wird ein breiter Zugang geschaffen – einfach das Wallet mit der Website verbinden und die Token gegeneinander tauschen. Zudem verspricht das Projekt derzeit eine hohe Staking-Rendite.

