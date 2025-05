In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Solana zeigt sich im Tageschart weiterhin in einer stabilen Aufwärtsbewegung, die durch eine konsequente Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt wird. Besonders auffällig ist, dass frühere Ausbruchsniveaus regelmäßig als neue Unterstützungen dienen – ein klassisches Merkmal gesunder Trendfortsetzungen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der 200er EMA (Exponential Moving Average), der sich mehrfach als verlässliche dynamische Unterstützung erwiesen hat. Rückläufe auf dieses Niveau wurden bislang konsequent aufgekauft – ein mögliches Indiz für das anhaltende Interesse institutioneller Akteure.

Die aktuelle Heatmap (oben im nachfolgenden Chart) offenbart weiterhin relevante Liquidität in tieferen Preiszonen, insbesondere rund um den 50er EMA. Dennoch zeigt das aktuelle Kursverhalten keine Anzeichen dafür, dass diese Zonen zwingend angelaufen werden müssen. Die Marktstruktur bleibt intakt und sendet derzeit keine bearishen Signale.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert stabil oberhalb der 50-Punkte-Marke, was ein Zeichen für einen intakten Aufwärtstrend ist. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) befindet sich zwar noch leicht im negativen Bereich, allerdings ohne eine nennenswerte Preisreaktion. Diese Konstellation deutet auf eine gesunde Konsolidierungsphase im Rahmen des übergeordneten Trends hin.

Solange der Kurs oberhalb des 200er EMA bleibt und keine strukturellen Brüche in der Trendstruktur auftreten, bleibt die technische Ausgangslage bullish.

SOL Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Potenzielle Bullflag vor dem Ausbruch

Im 4-Stunden-Chart konsolidiert Solana aktuell in einer engen Preisspanne – typisch für eine potenzielle Bullflag, also ein Fortsetzungsmuster innerhalb eines bestehenden Aufwärtstrends. Diese Konsolidierung könnte zeitnah in eine impulsive Bewegung übergehen.

Ein gesunder Rücklauf an den 800er EMA im 4-Stunden-Zeitrahmen wäre aus technischer Sicht kein Schwächesignal, sondern könnte als Basis für einen neuen Anstieg dienen. Alternativ rückt bei einem direkten Ausbruch der lokale Widerstand bei 172 US-Dollar in den Fokus. Sollte dieser überwunden werden, liegt das nächste Ziel im Bereich um 188 US-Dollar – einem markanten Widerstand, der durch eine rote Zone gekennzeichnet ist.

Der RSI notiert auch im 4-Stunden-Chart über der neutralen 50er-Marke, was auf anhaltendes Kaufinteresse hindeutet. Der MACD zeigt sich aktuell neutral, bietet aber Raum für einen neuen bullishen Impuls, ohne dass eine überkaufte Marktlage vorliegt.

Besonders relevant ist die Liquiditätsverteilung (oben links im nachfolgenden Chart): Das Short-Delta liegt bei rund 350 Millionen US-Dollar – ein deutliches Übergewicht an Short-Positionen innerhalb der aktuellen Preisspanne. Bei einem Ausbruch nach oben könnte es daher zu einem Short Squeeze kommen, der zusätzliche Aufwärtsdynamik erzeugt.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

In Summe spricht die technische Struktur im kurzfristigen wie im übergeordneten Zeitrahmen klar für ein fortgesetztes bullishes Szenario – insbesondere bei einem Bruch über die 172-US-Dollar-Marke.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.