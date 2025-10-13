App herunterladen
Keine großen Kurssprünge erwartet Solana steht vor seinem ETF-Moment – warum der Hype klein bleiben dürfte

Der Solana-ETF steht vor der Tür. Doch wer auf einen Bitcoin-ähnlichen Boom hofft, dürfte enttäuscht werden.

Giacomo Maihofer
Solana-Kurs195.10 $8.48 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 Der Solana-Kurs könnte bald von ETF-Zuflüssen profitieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Wall Street beim Solana-ETF zögert
  • Wieso der Kurs kaum profitieren wird
  • Was für eine starke Rallye passieren müsste

Bitcoin explodierte nach der Zulassung seines ETFs im Januar 2024. Ethereum erreichte rund ein Jahr später ein neues Allzeithoch, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC auch den Weg für Ether-Spot-Produkte freigemacht hatte. Nun steht Solana vor seinem großen Moment. Die finale Frist für die Genehmigung der ersten US-Solana-ETFs läuft am 10. Oktober 2025 aus. Analysten von JPMorgan halten eine Zulassung für nahezu sicher – warnen aber zugleich: Der Effekt auf den Markt dürfte diesmal deutlich kleiner ausfallen.

