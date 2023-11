Solana (SOL) war angetreten, um Ethereum vom Thron zu stoßen. So ganz hat es bis jetzt nicht geklappt. Was den Coin dennoch attraktiv macht.

Wir schreiben das Jahr 2017. Der Krypto-Boom ist in vollem Gange, plötzlich beginnen Mainstream-Medien über Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA und sonstige Kryptowährungen zu berichten. Dort, wo vorher dezentrales Schweigen herrschte, war plötzlich Krypto. Der Bitcoin-Kurs erklimmt nie dagewesene Höhen, Altcoins – ganz egal, ob mit oder ohne Substanz – eifern der Kryptoleitwährung nach.

Während der Ansturm auf den Krypto-Markt größer wird, werden jedoch auch Probleme sichtbar. Gerade Bitcoin und Ethereum bekommen massive Probleme mit der Skalierbarkeit. Will heißen: Sie können die hohen Anfragen an das Netzwerk kaum mehr verarbeiten. Die Blockchains sind zunehmend verstopft.

Solana (SOL): Eine Idee wird geboren

Diese Probleme in der Skalierbarkeit ruft zwei Entwickler aus Kalifornien auf den Plan: Anatoly Yakovenko und Raj Gokal. Sie tüfteln gemeinsam an einem Plan, ein Blockchain-Projekt zu entwickeln, das die Skalierungsprobleme der Blockchains angeht. In Anlehnung an einen kleinen Strand, an dem die beiden hin und wieder abhängen, nennen sie es Solana.

Es sollte jedoch noch drei Jahre dauern, bis das Projekt an den Start gehen sollte – gut Ding will bekanntlich Weile haben.

Proof of Stake und Proof of History

Mit Proof of Stake soll im Jahr 2020 dann die Lösung kommen: Solana geht an den Start. Der Konsensmechanismus skaliert deutlich besser, mit “Proof of History” wird er später noch ein wenig aufgemotzt.

Und tatsächlich: Solana hat großen Erfolg und erfreut sich einer wachsenden Community. Diese ist so begeistert, dass sie das Projekt zwischenzeitlich als “Ethereum-Killer” feiert. Solana (SOL) erklimmt die Leiter der Kryptowährungen und erkämpft sich bis November 2023 immerhin Platz 7. Mit einer Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden US-Dollar kann SOL einiges an Investorenkapital hinter sich versammeln. Welche Kursziele bei Solana in der kommenden Zeit anstehen könnte, erfährst du in der neusten Kursanalyse.

Doch trotz aller Euphorie will der “Ethereum-Kill” nicht so ganz gelingen. Ethereum rüstet mit der Zeit nach und hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Das Projekt von Vitalik Buterin war schlicht und ergreifend vorher da.

