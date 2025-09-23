In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb der Solana-Kurs nach dem jüngsten Abverkauf erste Zeichen für eine Kursstabilisierung zeigt
- Welche Chartmarken für eine nachhaltige bullishe Gegenbewegung zwingend zurückerobert werden müssen
- Warum die Solana-Treasury-Unternehmen dem Kurs weiter Rückenwind geben könnten
Die Highspeed-Blockchain Solana (SOL) muss sich dem Abgabedruck am Krypto-Markt beugen und rutscht im Wochenvergleich um sieben Prozent auf aktuell 220 US-Dollar gen Süden ab. Seit Erreichen eines Verlaufshochs bei 253 US-Dollar in der letzten Handelswoche hat der SOL-Kurs rund 13 Prozent an Wert eingebüßt. Welche Kursziele bei einer zeitnahen Bodenbildung zu erwarten sind und welche bearishen Zielmarken bei einer Korrekturausweitung in den Anlegerfokus geraten, verrät diese Kursanalyse.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden