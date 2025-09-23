App herunterladen
Kursanalyse Solana (SOL): Eine zeitnahe Richtungsentscheidung droht!

Solana (SOL) kann sich infolge des gestrigen Abverkaufs kurzfristig stabilisieren. Ist die Korrektur damit beendet oder erwartet die Anleger eine Trendfortsetzung gen Süden? Folgende Chartniveaus gilt es im Blick zu behalten!

Stefan Lübeck
Eine goldene Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht auf einem Stapel ähnlicher Münzen, mit dem verschwommenen Solana-Logo im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) muss sich der Schwäche am Krypto-Markt fügen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb der Solana-Kurs nach dem jüngsten Abverkauf erste Zeichen für eine Kursstabilisierung zeigt
  • Welche Chartmarken für eine nachhaltige bullishe Gegenbewegung zwingend zurückerobert werden müssen
  • Warum die Solana-Treasury-Unternehmen dem Kurs weiter Rückenwind geben könnten

Die Highspeed-Blockchain Solana (SOL) muss sich dem Abgabedruck am Krypto-Markt beugen und rutscht im Wochenvergleich um sieben Prozent auf aktuell 220 US-Dollar gen Süden ab. Seit Erreichen eines Verlaufshochs bei 253 US-Dollar in der letzten Handelswoche hat der SOL-Kurs rund 13 Prozent an Wert eingebüßt. Welche Kursziele bei einer zeitnahen Bodenbildung zu erwarten sind und welche bearishen Zielmarken bei einer Korrekturausweitung in den Anlegerfokus geraten, verrät diese Kursanalyse.

