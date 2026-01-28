Solana (SOL) droht auf neue Jahrestiefs wegzubrechen. Nur eine Bestätigung der Doppelbodenformation könnte für eine bullishe Trendwende sorgen. Diese charttechnische Kursanalyse beschreibt die möglichen Kursszenarien.

Solana-Prognose: Können die Bullen den Hals noch aus der Schlinge ziehen?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der jüngste Fehlausbruch die Gefahr neuer Jahrestiefs wieder gesteigert hat

Welche Widerstandsmarken für eine anhaltende Erholungsbewegung zwingend überwunden werden müssen

Welche Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Handelstagen relevant werden

Der Krypto-Markt kann sich vorerst von seinen Wochentiefs lösen. Solana (SOL) drehte am Vormonatstief bei 117 US-Dollar gen Norden und versucht einen Doppelboden auszubilden. Die Gefahr einer Korrekturausweitung ist jedoch nicht gebannt. Folgende Chartmarken dürften in den kommenden Handelstagen entscheidend für Anleger werden.

