In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der jüngste Fehlausbruch die Gefahr neuer Jahrestiefs wieder gesteigert hat
- Welche Widerstandsmarken für eine anhaltende Erholungsbewegung zwingend überwunden werden müssen
- Welche Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Handelstagen relevant werden
Der Krypto-Markt kann sich vorerst von seinen Wochentiefs lösen. Solana (SOL) drehte am Vormonatstief bei 117 US-Dollar gen Norden und versucht einen Doppelboden auszubilden. Die Gefahr einer Korrekturausweitung ist jedoch nicht gebannt. Folgende Chartmarken dürften in den kommenden Handelstagen entscheidend für Anleger werden.
