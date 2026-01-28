App herunterladen
Kursanalyse 

Solana-Prognose: Können die Bullen den Hals noch aus der Schlinge ziehen?

Solana (SOL) droht auf neue Jahrestiefs wegzubrechen. Nur eine Bestätigung der Doppelbodenformation könnte für eine bullishe Trendwende sorgen. Diese charttechnische Kursanalyse beschreibt die möglichen Kursszenarien.

Stefan Lübeck
Solana-Kurs125.76 $0.73 %
Eine goldene Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht auf einem Stapel ähnlicher Münzen, mit dem verschwommenen Solana-Logo im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) musste sich zuletzt der Schwäche am Krypto-Markt fügen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der jüngste Fehlausbruch die Gefahr neuer Jahrestiefs wieder gesteigert hat
  • Welche Widerstandsmarken für eine anhaltende Erholungsbewegung zwingend überwunden werden müssen
  • Welche Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Handelstagen relevant werden

Der Krypto-Markt kann sich vorerst von seinen Wochentiefs lösen. Solana (SOL) drehte am Vormonatstief bei 117 US-Dollar gen Norden und versucht einen Doppelboden auszubilden. Die Gefahr einer Korrekturausweitung ist jedoch nicht gebannt. Folgende Chartmarken dürften in den kommenden Handelstagen entscheidend für Anleger werden.

