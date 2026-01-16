App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.32 T $
Bitcoin-Kurs95,413.00 $-1.51%
Ethereum-Kurs3,306.22 $-1.94%
XRP-Kurs2.06 $-3.32%
BNB-Kurs934.19 $-0.94%
Solana-Kurs142.98 $-1.47%
TRON-Kurs0.307603 $-0.15%
Dogecoin-Kurs0.137895 $-4.61%
Cardano-Kurs0.389874 $-4.52%
Zcash-Kurs408.23 $-6.80%
Hyperliquid-Kurs25.00 $-1.96%
Chainlink-Kurs13.70 $-2.96%
On-Chain-Analyse 

Solana-Kurs: Warum diese Zone jetzt alles verändern kann

Solana erholt sich, aber der Markt bleibt angespannt. Diese Daten und Kurszonen entscheiden, ob die Bewegung Bestand hat.

Louis Blümlein
Teilen
Solana-Kurs142.98 $-1.47 %
Bitcoin kaufen
Ein Solana-Münz-Stapel ist vor einem grünen Chart zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ist das die positive Trendwende für Solana (SOL)?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Solana-Kurs trotz Erholung weiter unter Spannung steht
  • Welche Order-Flow-Signale über Stärke oder Schwäche entscheiden
  • Weshalb ETF-Zuflüsse den Markt stützen, aber nicht ausreichen
  • Warum die Zone um 137 US-Dollar für den nächsten Move entscheidend ist

Der Solana-Kurs notiert derzeit bei rund 142 US-Dollar und konnte in den vergangenen sieben Tagen um knappe 3 Prozent zulegen. Trotz dieser leichten Erholung fehlt es bislang an klarer Anschlussdynamik, um den Aufwärtstrend nachhaltig zu bestätigen. Stattdessen wirkt die Preisentwicklung weiterhin zäh, was auf ein fragiles Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hindeutet. Entscheidend ist nun, welche Marktseite an Einfluss gewinnt. Hinweise darauf liefern die aktuellen Order-Flow-Daten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Männer in Anzügen sitzen eng beieinander und führen ein ernstes Gespräch in einer scheinbar formellen Sitzung oder Konferenz, in der möglicherweise ein automatisch gespeicherter Krypto-Entwurf besprochen wird.
Krypto in DACHBitcoin in der deutschen Politik 2026: Neue Regeln, harte Einschnitte – bist du vorbereitet?
Eine Bitcoin-Münze steht vor einem blauen Kerzendiagramm
KursanalyseBitcoin-Kurs: Trendfortsetzung oder Fehlausbruch?
EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell
Zwei Wege, eine RealitätBitcoin und die Zentralbanken: Ist die Federal Reserve offener als die EZB?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Dash
88.37 $
7.13%
Sky
0.062532 $
4.10%
Bitget Token
3.77 $
1.35%
Midnight
0.063745 $
1.28%
MYX Finance
5.61 $
0.56%
MemeCore
1.61 $
0.54%
PAX Gold
4,610.99 $
0.33%
Tether Gold
4,596.55 $
0.23%
LEO Token
8.91 $
0.15%
sUSDS
1.08 $
0.14%
Provenance Blockchain
0.022171 $
-16.69%
POL (ex-MATIC)
0.142632 $
-8.77%
Aptos
1.78 $
-7.36%
Zcash
408.23 $
-6.80%
Ethena
0.220429 $
-6.22%
Worldcoin
0.559554 $
-5.92%
Bittensor
271.81 $
-5.63%
Algorand
0.127195 $
-5.50%
Polkadot
2.11 $
-5.36%
NEAR Protocol
1.71 $
-5.08%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren