Kursanalsyse  

Solana-Kurs vor Jahresendrallye? Diese Preiszonen sind jetzt wichtig für dein Portfolio

Solana bewegt sich rund um 125 US-Dollar weiterhin in einer engen Range. Order-Flow-Daten, Liquiditätszonen und ETF-Zuflüsse geben Hinweise darauf, wie sich der Markt kurzfristig positioniert.

Louis Blümlein
Solana-Kurs123.52 $-0.27 %
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen vor einem leuchtenden rosa und blauen Metallhintergrund.

Beitragsbild: Shuttertsock

 | Solana vor dem Ausbruch?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die Order-Flow-Daten über die aktuelle Positionierung bei Solana zeigen
  • Welche Liquiditätszonen bei Solana kurzfristig im Fokus stehen
  • Wie sich die ETF-Zuflüsse bei Solana aktuell entwickeln
  • Warum geringes Handelsvolumen bis zum Jahresende eine zentrale Rolle spielt

Der Solana-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Analyse bei rund 124,20 US-Dollar und bewegt sich über die Weihnachtsfeiertage hinweg weiterhin ruhig innerhalb seiner kurzfristigen Range. Die Volatilität bleibt gering, klare Impulse fehlen bislang. Ein Blick auf die Order-Flow-Daten liefert jedoch wichtige Hinweise darauf, wie sich Marktteilnehmer aktuell positionieren und welche Erwartungen den Markt kurzfristig bis zum Jahresende prägen könnten.

