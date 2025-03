In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der jüngste Rückgang am Kryptomarkt hat Solana (SOL) stark getroffen. Seit seinem Allzeithoch ist der Kurs insgesamt um 62 Prozent gefallen und bewegt sich derzeit am 800er EMA. Zwischenzeitlich fiel der Preis sogar kurzzeitig darunter, doch die wöchentliche Unterstützung an der grünen Linie konnte den Kurs bei 112 US-Dollar stabilisieren.

Aktuell stellt die gelbe Linie einen signifikanten Widerstand dar, der eine weitere Aufwärtsbewegung erschwert. Sollte Solana diesen Bereich durchbrechen, könnte der Kurs den nächsten Widerstand an der orangen Linie anlaufen.

Durch den jüngsten Anstieg wurde beim Aufkauf viel Liquidität freigesetzt, was auch in der Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) sichtbar ist. Besonders im Bereich um 122 US-Dollar liegt eine hohe Liquiditätszone, sodass der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Bereich erneut anlaufen könnte.

SOL Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Gelingt der nachhaltige Anstieg über den 50er EMA?

Im 4-Stunden-Chart könnte Solana – wie im aktuellen Chartbild dargestellt – noch einmal die blaue Support-Box anlaufen, dort Unterstützung finden und sich anschließend über den 50er EMA bewegen. Idealerweise würde der Kurs den Support oberhalb des 50er EMA bestätigen und anschließend weiter ansteigen.

Allerdings zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) derzeit Schwäche und bringt kein klares positives Momentum auf. Der RSI (Relative Strength Index) liegt mit 50 Punkten in der neutralen Zone und bietet weiterhin Spielraum für Bewegungen in beide Richtungen.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass in der aktuellen Preisspanne die Short-Positionen dominieren. Dennoch bleibt Solana stark von Bitcoin (BTC) abhängig – sollte BTC weiter nach oben ziehen, könnte dies die Erholung von Solana erheblich unterstützen.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.