2025 könnte ein extrem erfolgreiches Jahr für Solana werden. Was alles ansteht – und welche Gefahren für die Blockchain lauern.

In diesem Artikel erfährst du: Was Solana 2025 erwartet

Warum ein Update besonders wichtig ist

Was Solana abstürzen lassen könnte

Die Prognosen sind optimistisch: Solana wird nächstes Jahr vielleicht die 1.000 US-Dollar-Marke knacken, so verschiedenste Experten und Influencer. Den letzten Bullrun hat die Kryptowährung ihre Konkurrenz fast komplett outperformt. Der Status Quo: Auf keiner Blockchain herrscht so viel Aktivität. Die meisten aktiven Wallets, die mit Abstand meisten Transaktionen und neuerdings auch die meisten neuen Entwickler in 2024, die auf der Blockchain bauen. Für 2025 ist bei Solana gigantisches Potenzial drin. Aber auch einige Gefahren, die für die Entwicklung der Blockchain zur Herausforderung werden könnten. Ein Ausblick.

