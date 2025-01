Der neue US-Präsident Donald Trump hat den Krypto-Markt fest im Griff. Seit Mitte Januar ziehen die Kurse von Bitcoin und Co. wieder kräftig an. Im neuen BTC-ECHO Insider Report haben wir daher über 50 Krypto-Insider aus der DACH-Region nach ihrer aktuellen Markteinschätzung gefragt.

Die USA treiben den Bitcoin-Kurs

Auch bei unseren Krypto-Insidern hat die US-Wahl eine große Rolle gespielt, die zu teils sehr optimistischen Markteinschätzungen führt. So heißt es von unter anderem André Dragosch, Director und Head of Research Europe bei Bitwise Asset Management: “US-Spot-Bitcoin-ETF-Rekorde, die größten Unternehmen der Welt, die darüber nachdenken, Bitcoins zu kaufen, die US-Regierung, die überlegt, Bitcoin als Reserveasset zu etablieren, Diskussionen über Krypto im Bundestag – all das deutet für mich darauf hin, dass wir am Rande der Hyperbitcoinisierung stehen.”

Dem kann auch Michael Geike vom Krypto-Fonds 21 Oaks Capital zustimmen: “Viele Zeichen stehen auf Grün und wir merken in Gesprächen mit institutionellen Investoren, dass das langfristige Potenzial digitaler Assets immer mehr erkannt wird.”

Hohe Erwartungen an Krypto-Markt gerechtfertigt?

Ebenfalls positiv, wenn auch etwas vorsichtiger, gibt sich der CEO der Krypto-Börse BitMEX, Stephan Lutz: “Grundsätzlich ist mit der Wahl in den USA das Kryptosentiment besser geworden. Allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern die Fundamentaldaten die Erwartungen auch bestätigen werden. Einzig die relativ sicher zu erwartende Ausweitung fiskalischer Maßnahmen sowie der damit einhergehenden Inflation sind ein recht stabil erwartbarer Indikator für Bitcoin. Allerdings nicht für den Rest der Kryptowerte.”

In den Statements von unseren Krypto-Experten geht es allerdings nicht nur um die USA und ihren Einfluss auf den Krypto-Markt. So weisen unter anderem Vinzenz Treytl (Austrian Blockchain Center), Maik Jordt (Iknaio Cryptoasset Analytics) oder Henning Daut von der Axel Springer Beratung hy auf die Rolle von MiCAR in der EU hin. Das einheitliche Rahmenwerk schafft einen Krypto-Binnenmarkt, “was das Interesse asiatischer Akteure geweckt hat”, wie Vinzenz Treytl betont. “Mehrere asiatische Player expandieren derzeit ihre Aktivitäten nach Europa, um von den verbesserten Rahmenbedingungen und den vielfältigen Möglichkeiten zu profitieren.”, fügt er hinzu.

Wer an weiteren Markteinordnungen interessiert ist und wissen will, wo der Bitcoin-Kurs in sechs Monaten laut unseren Krypto-Insidern stehen könnte, der erfährt dies in unserem kostenlosen BTC-ECHO Insider Report.