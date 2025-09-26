Manchmal schreibt der Krypto-Markt Geschichten, die an Fantasy erinnern und doch real sind. Genau das erlebte ein Trader, der am 5. August 2025 bei MEXC in MYX Finance einstieg. Mit nur 10 Euro Margin-Einsatz und einem 50er Hebel baute er seine Position auf. Wenige Wochen später explodierte der Kurs.

So hat ein Trader aus 10 Euro 10.000 Euro gemacht

Vom Verdoppler in 48 Stunden zur Durststrecke

Schon kurz nach seinem Einstieg am fünften August bei knapp 0,80 US-Dollar explodierte der Kurs von MYX Finance. Bereits zwei Tage später hatte sich der Preis verdoppelt, doch der Trader entschied sich, nicht zu verkaufen. Der Gewinn war ihm nicht genug. Bis zum 17. August stieg MYX sogar bis auf 2 US-Dollar, doch auch hier hielt er die Position.

Danach kam die Ernüchterung: Der Kurs fiel zurück und notierte bis zum sechsten September wieder um die 1-US-Dollar-Marke. Der Trader hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.

Die plötzliche Explosion

Doch dann kam die Überraschung: Plötzlich explodierte der Kurs erneut und erreichte am 9. September die Marke von 17 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von unglaublichen 2,8 Milliarden US-Dollar. Zwei Tage später ging es sogar bis auf 19 US-Dollar hoch mit einer Market Cap von über 3,7 Milliarden US-Dollar. Damit hatte sich der Coin kurzfristig in die Top 30 aller Kryptowährungen katapultiert. Zwar traf der Trader nicht das absolute Hoch, doch selbst beim Verkauf knapp unter 17 US-Dollar hatte er aus einem Einsatz von nur 10 Euro mit 50er Hebel über 10.000 Euro Gewinn gemacht. Während der Haltezeit fielen Funding-Zahlungen und Handelsgebühren an, die den Gewinn leicht schmälerten. Im Vergleich zur enormen Rendite von über 10.000 Euro fielen diese Kosten jedoch kaum ins Gewicht.

Derzeit notiert der Kurs wieder bei knapp unter 10 US-Dollar. Ob das Projekt zukünftig noch größeres Potenzial hat, ist unklar.

Fun Fact: Hätte er nur ein paar Stunden früher investiert, wäre sein Einsatz von 10 Euro sogar zu 20.000 Euro geworden, doch Glück und Timing liegen beim Krypto-Trading oft nur wenige Klicks auseinander.

Warum MYX Finance das Ziel seiner Wahl wurde

Der Trader war kein Zufallsgast. MYX ist ein On-Chain-Perpetual-DEX-Projekt (USDC-Margin, Matching-Pool-Mechanik), das im Sommer 2025 Social-Momentum sammelte. Er hatte gute Gründe, sich genau für MYX Finance zu entscheiden:

Perpetual-Mechanik / Matching Pool System : MYX wirbt mit einem Matching Pool Mechanism (MPM), das Slippage reduzieren und volle Liquidität über Ketten hinweg ermöglichen soll: ein technischer Vorteil, der das Vertrauen in stabilere Hebeltrades stärken kann.

: MYX wirbt mit einem Matching Pool Mechanism (MPM), das Slippage reduzieren und volle Liquidität über Ketten hinweg ermöglichen soll: ein technischer Vorteil, der das Vertrauen in stabilere Hebeltrades stärken kann. Innovatives Derivateprotokoll : MYX Finance galt schon früh als einer der ersten On Chain Perpetual DEXs , mit USDC-Margin und Hebelprodukten. Das führte dazu, dass viele Trader erwarteten, dass hier der Markt explodieren könnte.

: MYX Finance galt schon früh als einer der ersten , mit USDC-Margin und Hebelprodukten. Das führte dazu, dass viele Trader erwarteten, dass hier der Markt explodieren könnte. Günstiger Einstiegspreis / kleines Projekt mit Potenzial : Im August stand MYX noch bei rund 0,40 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von etwas über 50 Millionen US-Dollar: eine vergleichsweise niedrige Bewertung, bei der eine exponentielle Kursentwicklung theoretisch möglich erschien.

: Im August stand MYX noch bei rund 0,40 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von etwas über 50 Millionen US-Dollar: eine vergleichsweise niedrige Bewertung, bei der eine exponentielle Kursentwicklung theoretisch möglich erschien. Hohe Hebeloptionen : MYX wurde schon von Plattformen wie MEXC oder im MYX-Kompendium als Coin mit Potenzial für bis zu 50× Hebel gehandelt (oder angekündigt). Diese Aussicht zog riskobereite Trader magisch an.

: MYX wurde schon von Plattformen wie MEXC oder im MYX-Kompendium als Coin mit Potenzial für gehandelt (oder angekündigt). Diese Aussicht zog riskobereite Trader magisch an. Community-Momentum und Medienhype: In sozialen Medien, Krypto-Diskussionen und auf Foren war MYX Anfang August einer der “Hidden Gems” mit starkem Interesse, was eine positive Kursentwicklung begünstigte.

Warum die Story so fasziniert

Die Geschichte zeigt die Extreme, die Derivatehandel im Krypto-Markt möglich machen:

10 Euro Einsatz → 500 Euro Positionsgröße (durch 50x Hebel).

(durch 50x Hebel). Kurssteigerung um mehr als 2.000 Prozent in nur fünf Wochen.

in nur fünf Wochen. Gewinnchance in der Größenordnung von 10.000 Euro bei minimalem Einsatz.

Aber: Ebenso schnell wie Gewinne entstehen, kann auch das gesamte eingesetzte Kapital verloren gehen. Wer zu früh oder zu spät handelt, sieht seine Margin in Sekunden verpuffen. Schon ein Rückgang auf 0,78 US-Dollar hätte den Trader liquidiert.

Übrigens: Am zehnten September hat MEXC den maximalen Hebel bei MYX Finance von 50x auf maximal 20x reduziert.

Fazit: Ein Ausnahmefall, kein Standard

Dieser Trade war ein Glücksfall: starkes Timing, die Wahl des richtigen Coins und der Mut, mit hohem Hebel zu agieren. Doch er ist die Ausnahme, nicht die Regel. Die meisten Trader verlieren mit hohem Hebel beim Derivatehandel Geld.

Trotzdem zeigen solche Stories die Faszination des Krypto-Markts: das Spannungsfeld zwischen Risiko und Belohnung, das Adrenalin und die Chance, in kurzer Zeit Unglaubliches zu erreichen.

Hinweis in eigener Sache: Der Handel mit Krypto-Perpetual Futures ist hochspekulativ. Hebel können Gewinne vervielfachen und Verluste bis zum Totalverlust beschleunigen. Bei Anbietern außerhalb der EU (z. B. MEXC) gelten andere Schutzmechanismen als unter ESMA. Prüfe, ob du Funktionsweise und Risiken verstehst und investiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.

