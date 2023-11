Sei Network ist ein neuer Player am Krypto-Markt, der in Sachen Geschwindigkeit neue Maßstäbe setzen möchte. Die Layer-1-Blockchain positioniert sich selbstbewusst als Konkurrenz zu etablierten Plattformen wie Ethereum, Solana und Cardano und beansprucht den Titel der “schnellsten Blockchain der Welt”. Aber was macht das Projekt so besonders, wie unterscheidet sich das Netzwerk von anderen Layer-1-Blockchains? Und: Wie nachhaltig ist das Wachstum des SEI-Kurses, der allein in den vergangenen 30 Tagen um über 155 Prozent zugelegt hat?

