Seedhodler Das sind die Vor- und Nachteile von MultiSig

Stell dir vor, du packst deine Lebensersparnisse in Bitcoin. Du hast gelernt, dass deine Coins nicht auf Exchanges liegen sollten “Not your Keys, not your Coins”. Deshalb kaufst du eine Hardware-Wallet und überträgst deine BTC darauf. Vorbildlich!

Lehrbuchmäßig schreibst du die Seed Phrase (meist 24 Wörter) auf ein Stück Papier, das du zu Hause sicher verwahrst. Du lehnst dich entspannt zurück: Deine Coins sind sicher.

Aber: Sind sie das wirklich? Ein Wohnungseinbruch genügt, um alle Informationen zu deinem digitalen Goldschatz zu entwenden. Denn wer über die Seed Phrase verfügt, kann mit jeder beliebigen Wallet deine Bitcoin stehlen. Mit anderen Worten: Hard­ware-Wallets mögen die sicherste Art der BTC-Verwahrung sein; den Single Point of Failure eliminieren sie aber dennoch nicht.

Shamir’s Secret Sharing: Der Goldstandard der Bitcoin-Verwahrung?

Wer also eine substanzielle Menge an BTC auf der Wallet abgelegt hat, sollte sich Gedanken machen, wie man die Verwahrung noch sicherer gestalten kann. Eine mögliche Lösung ist ­Shamir’s Secret Sharing (SSS). Die Idee dahinter ist simpel. Anstatt eine Seed Phrase mit allen Informationen auszustatten, die zu den Coins führen, teilt man den Seed in mehrere Teile auf, die zusammengenommen die BTC entschlüsseln können. Dabei lässt sich das zu entschlüsselnde Geheimnis so aufteilen, dass beispielsweise zwei aus drei Teilen genügen, den Master Seed zu entschlüsseln. So kann ein Teil verloren gehen, ohne dass die Coins in den digitalen Tiefen der Blockchain auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Für Bitcoiner ist das ein enormer Zugewinn an Sicherheit.

SSS, aber benutzerfreundlich

Bitcoin-Urgestein und Gründer von Munich Blockchain Capital, Stefan Schindler, arbeitet mit einem Entwicklerteam derzeit an Seedhodler, einer verbraucherorientierten Implementierung für SSS, und möchte dem Tool so zur Marktreife verhelfen.

